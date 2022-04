Miesbach trauert um Konrad Zehrer: Abschied von einem aufrechten Fürsprecher für die Mitmenschen

Von: Dieter Dorby

Teilen

Konrad Zehrer vertrat 42 Jahre lang die Interessen der Bürger im Miesbacher Stadtrat. Zudem gehörte er jahrzehntelang dem Kreistag und Bezirkstag an. © Thomas Plettenberg

Konrad Zehrer ist am Mittwoch im Alter von 93 Jahren verstorben. Miesbach trauert um einen Kommunalpolitiker, der sich über vier Jahrzehnte lang für die Menschen eingesetzt hat.

Es gibt Menschen, die viel leisten, ohne viel aufzufallen. Konrad Zehrer darf man zu dieser Gruppe rechnen. 42 Jahre lang vertrat er in der Fraktion der CSU die Interessen der Miesbacher im Stadtrat, 36 Jahre setzte er sich für den Landkreis im Kreistag ein, und 29 Jahre war er im Bezirkstag aktiv. Dieses außerordentliche kommunalpolitische Engagement brachte dem Vater einer Tochter und zweifachen Großvater zum Abschied aus dem Stadtrat 2014 die Bürgermedaille der Kreisstadt ein. Am Mittwoch ist der Fürsprecher der Bürger im Alter von 93 Jahren in Miesbach verstorben.

Gerade mit Blick auf seinen jahrzehntelangen Einsatz ist es vor allem die Bescheidenheit, mit der Konrad Zehrer nicht nur den Miesbachern in Erinnerung bleiben wird. Politisch hatte er auch bei kontroversen Themen seinen Standpunkt, doch das hinderte ihn nicht daran, stets freundlich und anständig zu sein.

Faible für Literatur, Philosophie und Geschichte

Aufgewachsen ist Zehrer, der am 4. August 1928 zur Welt gekommen war, in Kleinpienzenau. Dort betrieb sein Vater die Molkerei auf Gut Schwibich. Zu seiner Geburt erwarben seine Eltern in Miesbach das Haus an der Kirchgasse und verkauften dort ihre Erzeugnisse. „Miesbach war mein erweitertes Wohnzimmer“, hatte Zehrer einst in unserer Zeitung erzählt.

Konrad Zehrer (†) Langjähriges Mitglied von Stadtrat, Kreistag und Bezirkstag © tp

Den Lebensmittelladen betrieb er später mit seiner mittlerweile verstorbenen Frau Gerlinde und wohnte dort bis zuletzt. Dabei waren es andere Themen, die ihn mehr bewegten. Nach dem Abitur 1948 an der Oberschule, dem heutigen Gymnasium, fuhr Zehrer jeden Tag mit dem Zug zur Außenstelle der Universität nach Freising, um dort Literatur, Philosophie und Geschichte zu studieren. 1950, als er gerade an seiner Doktorarbeit schrieb, starb sein Vater. Zehrer musste eine Entscheidung treffen: Er stellte seine eigenen Pläne zurück und übernahm die elterliche Molkerei.

„Bescheiden und bienenfleißig“

Diese Selbstlosigkeit zeichnete auch Zehrers politische Arbeit aus. „Er war stets sehr bescheiden und gleichzeitig sehr fleißig, regelrecht bienenfleißig“, sagt CSU-Kreisvorsitzender Alexander Radwan über Zehrer. „Und damit war er ein Vorbild für alle – gerade in der heutigen Zeit, in der viele Menschen das eigene Ego über alles stellen.“ Zehrer sei ein Fürsprecher der sogenannten kleinen Leute gewesen. „Uns in der CSU hat er stets ermahnt, an sie zu denken.“

Das Alter, so mochte man meinen, schien Zehrer nicht wirklich etwas anhaben zu können. Als er mit 85 Jahren den Stadtrat verließ, ging er fachlich gut präpariert. Denn akkurat, wie Zehrer war, führte er daheim genau Buch über Themen und Entscheidungen. Was Dritter Bürgermeister Franz Mayer (CSU) mit einer Anekdote belegt: „In meiner Anfangszeit als Stadtrat hat er mir angeboten, ihn zu besuchen und laufende Vorgänge nachzulesen.“

Seit 1951 bei der CSU

Wichtiger aber als alle Sachkenntnis war wohl Zehrers Credo vor allem nach hitzigen Stadtratsdiskussionen. „Jetzt vertragen wir uns wieder und machen vernünftig weiter, hat er immer gesagt“, erinnert sich Mayer. „Er hat auch in seinem Gegenüber stets den Menschen gesehen.“

Sein Interesse für Politik, Philosophie und Literatur bewahrte sich Zehrer bis ins hohe Alter ebenso wie seine Leidenschaft für die CSU, der er 1951 beigetreten war. So wollte er sich am kommenden Dienstag mit Miesbachs Bürgermeister Gerhard Braunmiller zum kommunalpolitischen Austausch treffen. „Ich habe höchsten Respekt vor Konrad“, sagt Braunmiller. „Er hat sich so lange eingebracht und stets den Menschen im Blick gehabt.“

Die Beisetzung von Konrad Zehrer erfolgt am Dienstag, 3. Mai, auf dem Friedhof in Reichersdorf. Zuvor findet ab 10 Uhr in der Miesbacher Stadtpfarrkirche ein Requiem mit Verabschiedung statt.

ddy