Unbekannte werfen Flasche in Fenster und flüchten - doch es gibt einen Zeugen

Schon wieder eine Straftat in der Nähe des Miesbacher Eisstadions. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch haben zwei unbekannte Täter eine Flasche auf ein Wohnhaus geworfen.

Miesbach - Wie die Polizei Miesbach berichtet, hörte ein Zeuge am Mittwoch, 29. August, gegen 0.05 Uhr ein lautes Klirren. Dann erkannte er zwei Personen, die von dem Haus am Fuß des Tölzer Bergs in Richtung Eisstadion liefen. Der Beobachter zögerte nicht und verständigte die Polizei. Als die Beamten am Tölzer Berg eintrafen, stellten sie fest, dass die Täter eine Flasche in die Fensterscheibe des Hauses gefeuert hatten. Dabei entstand ein Sachschaden von rund 300 Euro. Hinweise nimmt die Polizei unter 0 80 25 / 29 90 entgegen.

