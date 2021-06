Nächtlicher Lärm: Verkehrsschild landet in Miesbacher Garten

Ein Tempo-30-Schild (Symbolbild) rissen Unbekannte in Miesbach aus seiner Verankerung und warfen es in einen Garten.

Unbekannte richten Schaden an

Unbekannte haben sich in Miesbach einen üblen Scherz mit einem Verkehrsschild erlaubt. Sie rissen es aus der Verankerung und warfen es in einen Garten. Dabei wurde nicht nur das Schild beschädigt.

Miesbach - Durch erheblichen Lärm wurde in der Nacht zum Sonntag gegen 2 Uhr die Nachtruhe von Anwohnern des Kreuzbergs in Miesbach gestört. Über die Ursache der Geräusche staunten die Bewohner am nächsten Morgen nicht schlecht: In ihrem Garten befand sich ein Tempo-30-Schild.

Wie die Polizei berichtet, hatten Unbekannte das Verkehrsschild in der Nähe aus seiner Verankerung gerissen und es dann über die Hecke geworfen. Dadurch wurde laut Polizei nicht nur das Schild in Mitleidenschaft gezogen, sondern auch das Dach der Anwohner. Die Polizei bittet Zeugen des Vorfalls, sich unter Telefon 0 80 25 / 29 90 zu melden.

