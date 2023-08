Zwei schwere Unfälle innerhalb weniger Stunden

Von: Bettina Stuhlweißenburg

Im Zuständigkeitsbereich der Polizei Miesbach kam es am Samstag zu zwei schweren Umfällen (Symbolbild). © Arno Burgi

Ein Verfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung hat ein 77-jähriger Schlierseer am Hals. Er hatte mit seinem Fahrverhalten einen Unfall verursacht. Nicht der einzige, der sich am Samstag im Zuständigkeitsbereich der Polizei Miesbach ereignete hatte.

Miesbach/Irschenberg - Wie die Polizei mitteilte, ereigneten sich die beiden Unfälle am 12. August innerhalb weniger Stunden. Beim ersten krachte es gegen 12:30 Uhr am Irschenberg an der Einmündung B472 zur Auffahrt BAB 8. Ein 18-jähriger Italiener wollte mit seinem Mittelklassewagen auf die BAB 8 auffahren und übersah beim Linksabbiegen eine entgegenkommende 58-jährige Irschenbergerin mit ihrem Pkw. Diese stieß mit ihm zusammen und verletzte sich dabei leicht.

Beim zweiten Unfall waren die Folgen schwerwiegender. Ein 77-jähriger Schlierseer war mit seinem Wagen von Miesbach kommend auf die Tangente zur B472 gefahren. Er wollte die Bundesstraße aber aus bisher unbekannten Gründen sofort wieder verlassen - und dafür mittels U-Turn die Abfahrtstangente nach Agatharied nutzen. Bei diesem ordnungswidrigen Fahrmanöver übersah er die 62-jährige Münchnerin mit ihrem Motorrad, die die B472 schon ordnungsgemäß befuhr. Sie konnten einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Die Bikerin verletzte sich dabei schwer und musste mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden.

In beiden Fällen wurde ein Verfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet. Die Feuerwehren der jeweiligen Einsatzbereiche waren im Einsatz, es kam zu erheblichen Verkehrsstörungen.

