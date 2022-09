Miesbach und sein großer Sohn Christian Schad: Besuch in seinem neuen Museum in Aschaffenburg

Von: Dieter Dorby

Zusammen mit (v.r.) Archivarin Barbara Wank und ihrer Kollegin Amelie Knaus besuchte Miesbachs Kulturamtsleiterin Isabella Krobisch vor Kurzem das Museum. Es beleuchtet das künstlerische Werk von Schad in den Bereichen Malerei, Grafik, Fotografie und Schadografie. Die Stadt Miesbach besitzt 80 Werke von Schad. © Isabella Krobisch

Seit Jahren versucht der Museumsverein in Miesbach ein Museum zu etablieren. Ein Bestandteil darin wäre Künstler Christian Schad. In Aschaffenburg, wo der renommierte Vertreter der Neuen Sachlichkeit ab 1962 in Keilberg gelebt hatte, hat am 3. Juni das neue Christian Schad Museum eröffnet.

Isabella Krobisch, Leiterin des Kulturamts in Miesbach, besuchte das Museum zu Ehren des in Miesbach geborenen Künstlers zusammen mit ihrer Mitarbeiterin Amelie Knaus und Archivarin Barbara Wank. Wir baten die Kulturchefin um einen Eindruck.

Frau Krobisch, Sie haben zu dritt das neue Christian Schad Museum in Aschaffenburg besucht. Wie war Ihr Eindruck?

Die verschiedenen Gesichter des Christian Schad im Wandel der Zeit zeigt das Museum in Aschaffenburg, das als weltweit einziges alle Schaffensperioden des Meisters der Neuen Sachlichkeit dokumentiert. © Isabella Krobisch

Wir wurden sehr nett empfangen und erhielten von Anja Lippert, der Sachgebietsleiterin Stadtgeschichte der Museen der Stadt Aschaffenburg, eine exklusive Führung. Besonders berührt hat mich, dass wir einer Vielzahl von Werken begegnet sind, die 1999 im Rahmen einer Retrospektive im Waitzinger Keller ausgestellt waren. Jetzt haben sie einen festen Platz. Bettina Schad, die zweite Ehefrau des Künstlers, die lange Zeit um eine Dauerpräsentation gerungen hat, wäre sehr glücklich über diese Entwicklung – insbesondere in einer Stadt, die eine so lebendige Museums- und Kulturszene aufweist wie Aschaffenburg.

Was zeichnet das Christian Schad Museum in Aschaffenburg aus?

Christian Schad ist ein weltberühmter Vertreter der Neuen Sachlichkeit und Erfinder der Schadografie. Das Museum präsentiert auf drei Ebenen eine Auswahl von 220 Werken mit Malerei, Zeichnung, Druckgrafik, Collagen und Schadografien aus allen seinen Schaffensperioden. Die Bezüge zur Zeitgeschichte, dokumentiert durch überdimensionale Fotografien, machen den Besuch des Museums besonders spannend.

Welche Bedeutung hat Schad heute noch für Miesbach?

Christian Schad gehört zu einer Familie, die jahrzehntelang prägend für Miesbach war und einen festen Platz in den Geschichtsbüchern der Stadt hat. Bei uns im Kulturamt ist Schads Urgroßmutter, Susanna Waitzinger, täglich präsent, denn sie hat den Waitzinger Keller errichten lassen. Im Eingangsfoyer erinnern wir mit einer von Carla von Branca geschaffenen Bronzebüste übrigens auch an Christian Schad.

Wie viele Exponate von Schad hat die Stadt Miesbach in ihrem Besitz?

Im Stadtarchiv befinden sich etwa 150 signierte Grafiken. Die Sammlung wurde von Bürgermeister Hans Schuhbeck in den 1970er-Jahren begonnen und stetig fortgesetzt.

Gibt es Überlegungen, eine eigene Ausstellung auf die Beine zu stellen? Oder gar eine Kooperation mit dem Museum?

Miesbach hat mehrfach Grafiken von Christian Schad ausgestellt, zuletzt 2018. Und 1999, kuratiert von Bettina Schad, wurde eine große Retrospektive gezeigt. Das Stadtarchiv steht in engem Kontakt mit dem Museum in Aschaffenburg. Eine weitere Ausstellung in Miesbach ist nicht auszuschließen. Aber jetzt empfehlen wir den Kunstfreunden erst einmal einen Besuch in Aschaffenburg.

Zur Person: Christian Schad

Geboren wurde Christian Schad am 21. August 1894 in Miesbach. Mit ihm als Maler verbindet man die Stilrichtung der Neuen Sachlichkeit, zu deren wichtigsten Vertretern er neben Otto Dix, George Grosz, Rudolf Schlichter, Karl Hubbuch und Richard Ziegler zählt. Der sogenannte Verismus besinnt sich zurück auf die Welt des Sichtbaren. Schad war einer der ersten Künstler, die – beginnend ab 1919 – Objekte auf lichtempfindlichem Papier ohne Zuhilfenahme einer Kamera belichteten. Damit war er Vorreiter der als Fotogramm bekannten Technik, die nach ihm auch als Schadografie bezeichnet wird.

Die Sachlichkeit bezog sich auf seine Technik. So war Schad ein Meister des kühlen Farbauftrags – er galt als einer der besten Maler der menschlichen Haut. Er starb am 25. Februar 1982 in Stuttgart. Im Jahr 2000 schenkte seine Witwe Bettina Schad der Stadt Aschaffenburg den kompletten Nachlass ihres Mannes. Er wird von der Christian-Schad-Stiftung in Aschaffenburg verwahrt.

