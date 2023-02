Miesbach unterstützt neue Stelle für Klimaschutz - und überstimmt den Bürgermeister

Von: Dieter Dorby

Mehr Unterstützung für den Klimaschutz: Die beiden Klimaschutzmanagerinnen Veronika Halmbacher (stehend) und Antonia Rüede-Passul teilen sich die vorhandene Stelle. Eine zweite soll nun geschaffen werden. © Thomas Plettenberg

Der Landkreis will sein Klimaschutzreferat erweitern. Dank einer Förderung kann die bestehende Stelle im Landratsamt auf zwei ausgebaut werden. Doch dazu braucht es die Unterstützung von fünf Kommunen. Ein brisantes Thema, das in Miesbach aber nicht öffentlich entschieden werden sollte.

Miesbach – Klimaschutz ist in aller Munde. Umso mehr wunderte sich Zweite Bürgermeisterin Astrid Güldner (Grüne) in der jüngsten Sitzung des Miesbacher Stadtrats, dass die Entscheidung über die finanzielle Unterstützung der zweiten Stelle im Klimaschutzmanagement am Landratsamt nicht öffentlich erfolgen sollte. „Es gibt keinen Grund für Nichtöffentlichkeit“, stellte sie fest. Vielmehr gehe es gerade bei dem Thema Klimakoordination im Landkreis um Transparenz und den Ausdruck von Bürgernähe. Außerdem habe man jüngst den Vortrag zur Ökomodellregion ebenfalls öffentlich angesetzt. „Das hier ist vergleichbar“, stellte Güldner fest. Eine nicht öffentliche Diskussion sei daher nicht nachvollziehbar.

Ihr Antrag zur Geschäftsordnung, das Thema öffentlich zu behandeln, ging bei drei Gegenstimmen durch – Bürgermeister Gerhard Braunmiller (CSU) stimmte dagegen. Konkret geht es um eine finanzielle Beteiligung an der neuen Stelle seitens der Kommunen. Sie müssen 15 Prozent der Kosten übernehmen – den Rest übernehmen Bund (70 Prozent) und Landkreis (15).

Stelle auf vier Jahre angelegt

Im Kern, so führte Braunmiller weiter aus, soll sich die neue Stelle um Energie- und Klimabilanzen kümmern sowie gemeindliche Projekte unterstützen und die Zusammenarbeit fördern. Das Projekt ist auf vier Jahre angelegt. Damit es starten kann, müssen laut Kreistag fünf Kommunen verbindlich zusagen. Die jährlichen Kosten lägen für je eine bei 2680 Euro. Je mehr mitmachen, desto günstiger wird es. Hinzu kommen 460 Euro für eine spezielle Computer-Software.

„Bestehende Strukturen halten wir für sinnvoller“

Warum das Thema im nicht öffentlichen Teil besprochen werden sollte, ließ Bürgermeister Braunmiller nur erahnen. Er verwies darauf, dass die Stadt bereits „einiges im Klimaschutz“ mache. Bei der fachlichen Beratung greife man auf Ingenieurbüros und die Stiftung Energiewende Oberland zurück. „Diese bestehenden Strukturen halten wir für sinnvoller“, stellte der Rathauschef mit Blick auf die neue Projektstelle fest.

Kommunen wollen mehr Unterstützung

In anderen Kommunen sei das anders, berichtete Klimaschutzmanagerin Veronika Halmbacher, die mit ihrer Kollegin Antonia Rüede-Passul die Hintergründe des Projekts erläuterte. Aus mehreren Gemeinden sei an die beiden Managerinnen, die sich die vorhandene Stelle teilen, die Bitte nach mehr Hilfe und Unterstützung herangetragen worden. Da beide eigentlich für die Umsetzung des Klimaschutzkonzepts des Landkreises zuständig seien, habe man sich sehr gefreut, dass es nun diese neue Förderung gebe. „Die kommt wie gerufen“, stellte Halmbacher fest und verwies darauf, dass diese auch „relativ kostengünstig“ sei. Ziel sei es dabei tatsächlich, dass Landratsämter Kommunen bei der Energiewende bis 2035 besser koordinieren.

Für Michael Lechner (FWG) war es keine Frage, dies zu unterstützen: „Das ist absolut notwendig. Wir spüren die Auswirkungen des Klimawandels immer mehr. Diese Arbeit ist wertvoll und verdient Unterstützung.“ Sein Fraktionskollege Markus Seemüller sah dies anders: „Der Klimaschutz im Landratsamt braucht keine weiteren Stellen, sondern eine andere Geisteshaltung.“ Der Landwirt verwies dabei auf eigene Erfahrungen, wonach die Genehmigung seiner Kleinwindanlage zwei Jahre gedauert habe – weil solche Windräder dem damaligen Kreisbaumeister generell nicht gefallen hätten.

Wichtige Netzwerkbildung

Güldner verwies dagegen auf den Mehrwert, den man für rund 3000 Euro bekomme. Dieses Geld sollte der Stadt nicht zu viel sein, zumal es der Bürgermeister auch ohne Ratsbeschluss umsetzen dürfte, wie sie mit Seitenblick auf Braunmiller feststellte. Netzwerke aufbauen und nutzen sei beim Klimaschutz zentral, und auch die Energiewende Oberland begrüße diese Stelle.

Stefan Griesbeck (CSU) kritisierte dennoch die Stellenbeschreibung als zu vage und regte an, der Landkreis solle auch den Anteil der Kommunen übernehmen – was laut Halmbacher aber nicht geht: „Der Kreistag hat für den Landkreis nur 15 Prozent freigegeben, und mindestens 25 Prozent der 17 Kommunen müssen sich daran beteiligen.“

Für Manfred Burger (Grüne) ist es nicht nötig, dass alle Landkreisgemeinden mitmachen: „Wichtig ist die Koordination. Sonst besteht die Gefahr, dass es eine Förderung gibt und jede Gemeinde allein zurechtkommen muss.“ Auch Paul Fertl (SPD) unterstützte das Vorhaben: „Lasst es uns machen. Es geht um das Überleben großer Teile der Menschheit.“ Ziel müsse es sein, 2035 zumindest in die Nähe der Klimaneutralität zu kommen.

