Miesbach: Waitzinger Bräu hat neuen Eigentümer - Korbinian Kohler hat Objekt verkauft

Der Waitzunger Bräu hat den Eigentümer gewechselt. Korbinian Kohler hat das Traditionshaus am Miesbacher Stadtplatz an die Annast Vermögensverwaltungs GmbH verkauft.

Gebäude soll erhalten werden

Am Tegernsee schafft sich Korbinian Kohler einen Hotel-Kosmos. Sein Objekt am Miesbacher Stadtplatz hat er verkauft. Der Gasthof Waitzinger Bräu gehört jetzt der Annast Vermögensverwaltungs GmbH.

Miesbach – Korbinian Kohler greift gern zu den Sternen. Wildbad Kreuth will der Gmunder Hotelier und Unternehmer zum erfolgreichsten „Mental-Retreat“ auf dem Globus machen, zudem führt er das Luxus-Hotel Bachmair Weissach, das Wiesseer Hotel Bussi Baby, das Alte Wallberghaus und das Clubhaus Tegernsee. Der Waitzinger Bräu am Miesbacher Stadtplatz passt nicht ins Portfolio. „Ich will mich auf meine Projekte am Tegernsee konzentrieren“, sagt Kohler. Nach „sehr angenehmen“ Verhandlungen habe er das Traditionshaus verkauft, an ein in Miesbach ansässiges Unternehmen, in dessen Strategie sich der Waitzinger Bräu bestens füge.

Neuer Eigentümer ist Patrick von Thun und Hohenstein, beziehungsweise die Annast Vermögensverwaltungs GmbH, deren Geschäftsführer er ist. „Wir wollen das Haus so erhalten, wie es ist“, meint von Thun und Hohenstein. Wirt Romolo Marchetti wolle bleiben, und er sei sehr froh über das Engegament des Italieners, der nach der schwierigen Zeit des Lockdowns voller Elan weitermache: „Er kämpft.“

Erst Anfang 2020 hatte Kohler Marchetti als Pächter des Gasthofs gewonnen. Als Betreiber des Ristorante Da Romolo in Schaftlach hatte sich der leidenschaftliche Wirt einen Namen gemacht. Er ist der Hoffnungsträger, nachdem etliche Wirte vor ihm nach kurzer Zeit das Handtuch werfen mussten (wir berichteten). Durch den neuen Wirt, meint von Thun und Hohenstein, sei die Immobilie zweifellos attraktiver geworden.

Kohler hatte sich schon viel früher von dem markanten Haus mit sechs Gewerbe- und acht Wohneinheiten trennen wollen. Schon 2015 hatte er es zum Verkauf ausgeschrieben, damals für 3,15 Millionen Euro. Doch für Investoren ist der Waitzinger Bräu ein schwieriges Objekt. Das 1785 errichtete Gebäude steht unter Denkmalschutz, der Gasthof litt unter dem ständigen Wirtewechsel.

Aktuell ist das Haus solide vermietet. Acht Wohnungen, eine Zahnarztpraxis, die Musikschule, Büros. Er plane keine Mieterhöhung, versichert von Thun und Hohenstein. Im Haus lebten viele ältere Mieter, die sollten auch bleiben können.

Neue Pläne hegt er allerdings für den derzeit leer stehenden rechten Teil des Traditionsgasthofs. Die gesamte Fläche war zu groß für Romolos Ristorante, weshalb der Wirt nur den linken Teil mit etwa 70 Plätzen und dem Biergarten nutzt.

An einen weiteren Gastronomen will der Hauseigentümer nicht verpachten. „Das wäre ja eine Konkurrenz für den Romolo.“ Stattdessen wolle er die Fläche in eine Arztpraxis oder Büros umwandeln. Vor allem eine Praxis, meint von Thun und Hohenstein, könne er sich gut vorstellen.

Dazu wäre allerdings eine Nutzungsänderung erforderlich. Zur Erinnerung: Kohler hatte 2019 im Erdgeschoss eine Begegnungsstätte für Suchtkranke und -gefährdete sowie deren Angehörige schaffen wollen. Dies scheiterte an der Ablehnung des Miesbacher Stadtrats. Der stimmte einer Umnutzung damals nicht zu, sondern verhängte eine Veränderungssperre.