Bekannte Gesichter und neue Wege

Von: Katrin Hager

Bayerischer Witz und virtuose Musik bringt das Trio D’Bavaresi mit (v.l.) Matthias Kellner, Sebastian Horn und Otto Schellinger mit. © privat

Der Waitzinger Keller startet im September mit einem neuen Programm. Von Kunstrevolution bis Internetphänomen ist im Herbst einiges geboten.

Miesbach – Vielfältige Genres, bekannte Namen und Projekte, die neue Wege suchen: Neue Horizonte und gute Unterhaltung bringt der Waitzinger Keller in der neuen Saison ab Herbst zusammen. Den Auftakt macht das zweite Miesbacher Newcomer-Festival am 16. September um 20 Uhr: Vier Bands aus dem Landkreis – Paradime, Vendigo, Bloodline und Julia Finis – rocken bei fünf Euro Eintritt die Bühne im Saal.

Neus Programm mit bekannten Namen: Harry G, Claudia Koreck und Han’s Klaffl

Besonders schnell zu sein im Vorverkauf empfiehlt sich erfahrungsgemäß beim längst bühnenerprobten Internet-Phänomen Harry G, der mit seinen „HoamStories“ nach Miesbach kommt (30. Januar), sowie Kabarett-Senkrechtstarterin Eva Karl Faltermeier mit „Taxi. Uhr läuft“ (13. Juni). Bis dahin gibt’s allerdings schon jede Menge zu erleben. Auch weitere bekannte Namen legen den zeitigen Vorverkauf ans Herz, darunter Liedermacherin Claudia Koreck mit ihrer „Kalender-Tour“ (12. Oktober), Kabarettist und Wahl-Schlierseer Andreas Rebers mit „Rein geschäftlich“ (8. Dezember) sowie Musikkabarettist und ehemaliger Lehrer Han’s Klaffl mit „Eine Art Best-of“ (20. Januar).

Das Trio D’Bavaresi mit den wohlbekannten Sebastian Horn, Mathias Kellner und Otto Schellinger huldigt mit bayerischem Witz und virtuoser Musik Größen wie der Spider Murphy Gang, Willy Michl und Ringsgwandl (11. November). Und als Lokalmatadore aus dem Landkreis dürften auch Oimara aus Tegernsee mit seinem wilden Bayerisch-Pop auf seiner „Garnitour“ (14. Oktober) und die aus Holzkirchen stammende Jazz-Sängerin und Pianistin Andrea Hermenau mit ihrem Trio HerCuLe (15. Dezember) ziehen.

Uhr läuft: Kabarett-Senkrechtstarterin Eva Karl Faltermeier. © Ingo Pertramer

Ungewöhnliches Kabarett: „Heil!Kräuter“

Ein ungewöhnliches Projekt bringen der Gmunder Liedermacher Ramon Bessel und Sebastian Schlagenhaufer auf die Bühne: Sie werfen ein Schlaglicht auf Kabarett des Dritten Reichs an und beleuchten den Humor zu einer schweren, düsteren Zeit in Deutschland (13. Oktober) unter dem Titel „Heil!Kräuter“ – benannt nach einem Scherz, den Karl Valentin 1940 gemacht haben soll: „Der Herr Hitler kann froh sein, dass er nicht Kräuter heißt, sonst müssten wir immer Heil Kräuter rufen.“ Kabarettist Markus Langer mit „Zeitmillionär“ (29. September) und Satiriker Stefan Waghubinger „Ich sag’s jetzt nur zu Ihnen“ (23. November) runden das kabarettistische und satirische Aufgebot ab.

Die Werke von Legenden ihres Fachs leben auf der Bühne des Waitzinger Kellers wieder auf: Die Beatles-Tribute-Show „Help!“ lässt das Publikum in den 60ern schwelgen und zu Songs wie „All you Need ist Love“ und „Hey Jude“ tanzen (25. Oktober). Hintergründe, Sketche und Musik feiern den Humoristen Loriot anlässlich seines 100. Geburtstags (10. November).

Neue und alte Genres im Waitzinger Keller

Neue Genres eröffnet in diesem Herbst- und Winterprogramm das Puppenspiel von Joe Heinrich, der mit seinen Polit-Puppen auch in der Fernsehsendung „quer“ auftrat (17. November).

Ein Wiedersehen gibt es mit den Opern „Die verkaufte Braut“ (12. November) und „Hänsel und Gretel“ (26. Dezember) des Freien Landestheaters Bayern, mit den Pegasus Symphonics, bestehend aus Ehemaligen des Gymnasiums Miesbach (21. Oktober), sowie den Stücken „Drei Männer im Schnee“, „Mirandolina“ und „Du spinnst wohl!“ des FLTB-Fools-Ensembles. Das traditionelle Adventssingen des Trachtenvereins Miesbach gestalten heuer der Fischbachauer Dreigsang, der Gschwendtner Dreigsang, die Vilsleit’n Musi, die Hirschbach Musi sowie die Weisenbläser des Musikvereins Miesbach, Miesbachs Kulturpreisträgerin Regina Weber-Toepel inszeniert dazu das Krippenspiel (9. Dezember).

Neue und alte Songs spielt Liedermacherin Claudia Koreck. © Honu Lani Records

Auch gesellschaftliche Themen haben im Waitzinger Keller seit jeher ihren Platz. Neben unter anderem der Ausbildungsmesse Stuzubi (7. Oktober) und dem Blumenfest widmen sich das Kulturamt der Stadt und der Hospizkreis im Landkreis Miesbach einem sensiblen Thema: Sie gestalten eine Hospizwoche (9. bis 14. Oktober). Ausstellungen rücken neben Werken von Siglinde Berndt und Heinrich Skudlik, der Kunsterzieher am Gymnasium Miesbach war, auch eine „Kunst-Revolution“ in den Fokus: Tatjana Christina Anna Blaske und Sabine Blaske planen ein dreitägiges schräges, buntes Kunstevent unter dem Titel „Art Revolution“ (3. bis 5. November).

Tickets gibt es im Vorverkauf unter z 0 80 25 / 7 00 00, im Kulturamt sowie über Eventim und München-Ticket. Das vollständige Programm liegt in Flyern vielerorts aus und ist auf www.waitzinger-keller.de/programm zu finden.