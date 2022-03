Argumente für ein sofortiges Beweidungsverbot ziehen nicht

Wasserschutzzone in Miesbach: Petition erfolgreich

Quelle des Münchner Trinkwassers: das Wasserschloss Reisach. Die Erweiterung der Schutzzone trifft auf erheblichen Widerstand. © Thomas plettenberg

Streit um das Wasserschutzgebiet in Miesbach: Am Donnerstag nahm der Umweltausschuss des Landtags eine Petition von betroffenen Landwirten und Bürgermeistern an.

+++ Update, 21.13 Uhr +++

Im Streit um die Ausweitung einer Wasserschutzzone im Kreis Miesbach haben örtliche Landwirte und Bürgermeister einen Etappensieg errungen. Am Donnerstag nahm der Umweltausschuss des Landtags eine Petition von betroffenen Landwirten und Bürgermeistern an. Sie hatten sich dagegen gewehrt, dass die Regierung von Oberbayern dem Landratsamt das Verfahren entzieht und ein Weideverbot im Bereich der Wasserschutzzone im Mangfalltal anordnet.

Der Streit um das Wasserschutzgebiet, in dem die Münchner Stadtwerke rund 80 Prozent des Trinkwassers für die Landeshauptstadt fördern, schwelt seit Jahrzehnten. Das Umweltministerium fordert, das Wasserschutzgebiet zügig auszuweiten. Der bisherige Zuschnitt stamme aus den 60er-Jahren und entspreche nicht mehr den geltenden Regeln. Die Landwirte hingegen sehen nicht ausreichend belegt, dass ihre Weidetiere für bakterielle Verunreinigungen im Wasser verantwortlich sind. Die Bürgermeister wiederum fürchten eingeschränkte Entwicklungsmöglichkeiten für ihre Gemeinden, wenn das Wasserschutzgebiet ausgeweitet wird.

Im Umweltausschuss stimmten alle Fraktionen mit Ausnahme der SPD für die Berücksichtigung der Petition. Ausschussvorsitzende Rosi Steinberger (Grüne) stellte zwar klar, dass das Verfahren im Miesbacher Landratsamt lange in der Schublade verschwunden und nun endlich anzupacken sei. Sie sehe aber keine schwerwiegenden Gründe, warum die Regierung dem Landratsamt das Verfahren entreißen sollte. „Landrat Olaf von Löwis hat glaubwürdig versichert, dass das Verfahren nun ordnungsgemäß durchgeführt wird“, sagte sie. Ähnlich klang das bei den Fraktionen der CSU und der Freien Wähler. „Wir wollen ein Verfahren, bei dem kein fader Nachgeschmack bleibt“, betonte Benno Zierer (FW). Auch die Miesbacher Stimmkreisabgeordnete und Landtagspräsidentin Ilse Aigner (CSU) meldete sich zu Wort und mahnte zur Verhältnismäßigkeit. Florian von Brunn (SPD) hingegen betonte, das Verfahren werde seit den 70er-Jahren verschleppt. Es gehe um den Trinkwasserschutz für 1,2 Millionen Münchner, da müsse das Wohl Einzelner vor dem Wohl Vieler zurückstecken – zumal die betroffenen Landwirte von den Stadtwerken ausgiebig entschädigt würden.



Das Umweltministerium teilte mit, die Entscheidung des Landtags sei zu respektieren. Das Ministerium müsse nun die notwendigen Schlussfolgerungen aus der Entscheidung ziehen. Dazu gehöre, dass das Miesbacher Landratsamt das Wasserrechtsverfahren zügig weiterführe. Dafür sprachen sich auch die Ausschussmitglieder aus. Im Herbst werde man sich über den Fortgang des Verfahrens berichten lassen. dg

+++ Update, 15.30 Uhr +++

Von außerhalb des Plenums äußert sich auch der Bund Naturschutz: „Auch wenn der BUND Naturschutz für die Ausweisung einer Zone III im Wasserschutzgebiet und für ein Dünge- und Beweidungsverbot in der Schutzzone IIa ist, lehnen wir den Selbsteintritt des Beweidungsverbots durch die Regierung von Oberbayern vehement ab. Dieses in der WAA-Zeit entstandene ,Lex Schuirer‘ entspricht nicht unserem Demokratieverständnis.“ Landrat Olaf von Löwis sei nun gefordert, das Ausweisungsverfahren zügig wieder aufzunehmen und zum Abschluss zu bringen.

+++ Ursprünglicher Bericht, 12 Uhr +++

Der Umweltausschuss des Bayerischen Landtags weist das Umweltministerium und die Regierung von Oberbayern in die Schranken. Das Verfahren zur Neuausweisung der Wasserschutzzone Thalham-Reisach-Gotzing bleibt in der Hand des Landratsamts Miesbach. Das sofortige Beweidungs- und Düngeverbot in der Schutzzone IIa - wie von der Regierung von Oberbayern gefordert - ist erstmal vom Tisch. Einen Freibrief hat das Landratsamt aber nicht bekommen. Im Herbst will der Ausschuss Fortschritte erkennen.

Argumente für ein sofortiges Beweidungsverbot ziehen nicht

Der Ausschuss hatte sich ungewöhnlich intensiv mit der Thematik beschäftigt. Das begann damit, dass sich beide Vorsitzende als Berichterstatter der Sache annahmen und ging weiter bei einem Ortstermin. Dort hörten sich einige Ausschussmitglieder die Meinung der Petenten an. Letztlich kamen sie zu dem Ergebnis, dass erstens Landrat Olaf von Löwis (CSU) das Verfahren mitnichten verschleppt und zweitens kein Grund für ein sofortiges Beweidungs- und Düngeverbot erkennbar ist. Die von den Münchner Behörden ins Feld geführten Verunreinigungen des Wassers im Jahrs 2020 taugten als Argument für ein solches Verbot wenig, zudem störten sich auch mehrere Ausschuss-MItglieder daran, dass das Ministerium einem Gutachten keinen Glauben schenkt, nur weil ihm das Ergebnis nicht passt.

Einzig die SPD-Fraktion stimmte gegen den Beschluss.

Ilse Aigner: „Lösung nur gemeinsam mit den Akteuren vor Ort“

Ilse Aigner war als Miesbacher Stimmkreisabgeordnete in der Sitzung und sagt: „Ich hoffe, dass man im Umweltministerium durch das Votum des Umweltausschusses endgültig anerkennt, dass man eine Lösung nur gemeinsam mit den Akteuren vor Ort finden kann. Und dazu braucht es auch ein umfassendes Verfahren und nicht einzelne vorgezogene Maßnahmen. Zumal ein Beweidungsverbot unverhältnismäßig wäre, denn es ist niemals ein Nachweis erbracht worden, dass die Verkeimungen vom Vieh stammten. Mit dem Votum des Umweltausschusses gehen wir in die richtige Richtung“.

Bekanntlich bezieht die Stadt München bezieht ihr Trinkwasser überwiegend aus dem Mangfalltal. Um zu verhindern, dass möglicherweise Schadstoffe ins Grundwasser gelangen, wollen die Stadtwerke schon lange die Wasserschutzzone ausweiten.