Wegweiser für den Blick nach oben: Neue Kirchenführer veröffentlicht

Jede Kirche hat ihre Kunstschätze. Woher diese stammen und was sie bedeuten, erklären vier neue Broschüren für die Gotteshäuser in Miesbach und Parsberg. Und sie bieten noch mehr.

Miesbach – Ein Blick nach oben lohnt sich in vielen Kirchen. Ob Deckengemälde, geschnitzte Heiligenfiguren oder architektonische Verzierungen: Jedes Gotteshaus ist einzigartig. Doch was wollten die Erbauer und Künstler eigentlich damit ausdrücken? Und welche spirituelle und historische Bedeutung haben ihre Werke? Zumindest für die Kirchen in Miesbach und Parsberg erhalten interessierte Besucher nun Antworten auf diese Fragen. Der Pfarrverband Miesbach-Parsberg und die Kirchengemeinde veröffentlichen erstmals gedruckte Kirchenführer – einen für jedes Gotteshaus.

Die Idee gab es schon länger, berichtet Pastoralreferentin Kathrin Baumann. Anfang des Jahres – passend zum 100-jährigen Stadtjubiläum – habe man sich dann entschlossen, das Projekt in die Tat umzusetzen. Ein siebenköpfiges Team machte sich an die Arbeit, die Informationen zu recherchieren und mit vielen Bildern anzureichern. Wichtige Unterstützung leisteten Experten wie Historiker Alexander Langheiter. Rund neun Monate später sind die Broschüren für die Stadtpfarrkirche Mariä Himmelfahrt, die Portiunkulakirche und die evangelische Apostelkirche in Miesbach sowie für die St. Laurentiuskirche in Parsberg fertig.

Den Titel „meditativer und kunsthistorischer Wegweiser“ tragen sie nicht umsonst, wie Baumann erklärt. „Unsere Kirchenführer sollen auch spirituelle Momente ermöglichen.“ So werden nicht nur geschichtliche Fakten zu Gemälden und Skulpturen reich bebildert erklärt, sondern mit dazu passenden Bibeltexten und Gedanken ergänzt. Diese sollen den Leser zum Innehalten und Nachdenken anregen.

Die Broschüre der Apostelkirche wartet zudem mit einem Novum auf: Sie enthält QR-Codes, die man mit dem Smartphone scannen kann und so automatisch Zugang zu Audio-Beiträgen erhält. Damit will die Pfarrgemeinde nicht nur Touristen und Einheimische, sondern auch die junge Gerneration als Zielgruppe ansprechen.

Einen angenehmen Nebeneffekt haben die Kirchenführer auch für die Besucher der Portiunkulakirche. Laut Baumann soll das normalerweise meist geschlossene Gotteshaus neben dem Kloster künftig regelmäßig sonntags seine Türen öffnen.

Den ersten Blick auf die neuen Kirchenführer werfen können die Besucher des Pfarrfests im Miesbacher Pfarrheim an diesem Sonntag nach dem Erntedankgottesdienst. Wer sich nicht allein auf spirituelle Entdeckungstour begeben will, kann sich einer Führung anschließen: Die finden an den Sonntag im Oktober in allen vier Kirchen statt.

An folgenden Sonntagen

bietet der Pfarrverband Miesbach-Parsberg Kirchenführungen an: am 14. Oktober um 16 Uhr in der Pfarrkirche St. Laurentius in Parsberg, am 21. Oktober um 12 Uhr in der Apostelkirche in Miesbach und um 16 Uhr in der Stadtpfarrkirche Mariä Himmelfahrt sowie am 28. Oktober um 15 Uhr in der Portiunkulakirche in Miesbach.

Valerie Haberle