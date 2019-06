Fünf Jahre nach ihrer Anlieferung sind die Wohncontainer auf der Waitzinger Wiese in Miesbach Geschichte. Auch die meisten Bewohner mussten Miesbach verlassen.

Miesbach – Mit einer Wunschliste klopfte Inge Jooß an die Zimmertüren im Wohncontainer auf der Waitzinger Wiese in Miesbach. Jeder der zuletzt 36 Bewohner der Flüchtlingsgemeinschaftsunterkunft durfte angeben, wohin er umziehen möchte. Schon da war der Integrationsbeauftragten der Stadt klar, dass das Landratsamt nur die wenigsten Wünsche tatsächlich erfüllen kann. Zusammen mit der Behörde hätten sich die Helfer aber nach Kräften bemüht, die Geflüchteten möglichst gut und auch alltagstauglich unterzubringen. Also beispielsweise in der Nähe ihres Arbeitsplatzes oder ihrer Schule. Eine echte Mammutaufgabe bei nur zwei Monaten Vorlauf, findet Jooß. „Das kam schon recht überraschend.“

Wohncontainer für Flüchtlinge abgebaut: Das wurde aus den Bewohnern

Wie berichtet, hatte die Regierung von Oberbayern den Mietvertrag für die Wohncontainer auf der Waitzinger Wiese nicht verlängert. Im März erfuhren das Landratsamt und die Helfer, dass die Unterkunft bereits Anfang Juni abgebaut wird. Am Mittwochmorgen hievte nun ein Autokran die einzelnen Module auf Tieflader für den Abtransport. Ziemlich genau fünf Jahre hatten sie hier auf zwei Geschossen bis zu 48 Asylbewerbern ein Dach über dem Kopf geboten. Zum Schluss lebten hier noch 32 Männer und zwei Frauen mit je einem Kind.

Lesen Sie auch: Waitzinger Wiese: Abbau der Flüchtlings-Container hat begonnen

Die Nachricht, dass sie ausziehen müssen, hätte anfangs schon für Verdruss und Unruhe gesorgt, so Jooß. Viele hätten in Miesbach Arbeit und Freunde gefunden. Auch die Nähe zu Schulen, Arztpraxen und zum benachbarten Edeka-Markt hätten sie sehr geschätzt. Letztlich hätten sich aber alle sehr diszipliniert verhalten. „Sie haben es ruhig über sich ergehen lassen“, sagt Jooß. Wohl auch deshalb, weil man sich seitens Landratsamt und Helferkreis gut um eine für sie passende Unterkunft gekümmert hat.

Doch die angespannte Lage auf dem Wohnungsmarkt verbunden mit der Vorgabe der Regierung, keine neuen Räume anzumieten, ließ nicht viel Raum für Wünsche. Lediglich vier Flüchtlinge konnten in Miesbach bleiben, berichtet Jooß. Sie hätten die noch freien Plätze in den Wohnungen am alten Kino an der Wallenburgerstraße bekommen. Nicht zuletzt deshalb, damit sie als Schichtarbeiter bei Miesbacher Firmen keinen weiten Arbeitsweg haben. Ein anderer habe als Mitarbeiter ein Zimmer auf der Schliersbergalm bezogen und zwei seien in Hausham untergekommen. Die beiden Frauen mit Kind würden nun in Holzkirchen leben.

Für alle anderen bleibt es vorerst beim Container-Wohnen, so Jooß. Sie seien in die Gemeinschaftsunterkünfte in Valley und Warngau verlegt worden. Die Miesbacher Integrationsbeauftragte verschweigt nicht, dass die Verkehrsanbindung dort alles andere als optimal ist. Einer der in Warngau untergebrachten Flüchtlinge müsse nun in der Nacht aufstehen, um seinen Arbeitsplatz in einer Gärtnerei pünktlich zu erreichen. In Valley bereitet den Helfern laut Jooß zudem der marode Zustand des Containers Sorgen.

Auch die Miesbacher Behausungen seien zum Schluss ziemlich mitgenommen gewesen. Durch die dünnen Wände habe man immer im Winter viel heizen müssen, während es im Sommer schnell zu heiß geworden sei. Ein Punkt, den die Stadt für ihre Kita-Notlösung beachten muss. Wie berichtet, sollen vier Container auf der Waitzinger Wiese drei Jahre lang die fehlenden Kita- und Hortplätze auffangen.

Lesen Sie auch: Miesbacher Stadtrat reagiert auf fehlende Betreuungsplätze - Ja zu Containern als Kita-Notlösung

Wann und wo sie genau aufgebaut werden, klärt die Stadt gerade mit dem Architekten, teilt Bauamtsmitarbeiter Johannes Löw auf Nachfrage mit. Nicht nur wegen des anderen Zuschnitts und der für Kitas geltenden Vorgaben, seien die neuen Container nicht mit der im Abbau befindlichen Flüchtlingsunterkunft vergleichbar.

Die teilweisen Parkverbote auf der Waitzinger Wiese in Miesbach am vergangenen Montag und am heutigen Donnerstag haben mit dem Container-Abbau übrigens nichts zu tun. Sie dienen den Transportern und Wohnmobilen eines Filmteam, das derzeit wieder in der Kreisstadt dreht, teilt Löw auf Nachfrage mit.

Lesen Sie auch: Wohnwagen blockieren Dauerparkplatz: Nach einer Nacht waren sie wieder weg

sg