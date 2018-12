Nach Wohnungsbrand:  Feuerwehr findet tote Bewohnerin

Bei dem Zimmerbrand am Lindenplatz in Miesbach ist eine Frau gestorben. Die Feuerwehr fand ihren leblosen Körper in der Wohnung.

+++ Update Dienstag, 18. Dezember, 19.27 Uhr:

Miesbach – Der Zimmerbrand in einer Einrichtung für Betreutes Wohnen am Lindenplatz in Miesbach hat ein Todesopfer gefordert. Nach ersten Informationen handelt es sich dabei um eine Frau. Sie wurde leblos in ihrer verrauchten Wohnung gefunden. Jede Hilfe kam zu spät.

Gegen 15 Uhr waren Feuerwehr und Polizei alarmiert worden. Anwohner hatten Rauch aus einer der Wohnung in dem Wohnheim aufsteigen sehen und die Retter gerufen. „Person in Gefahr“, lautete der Funkspruch. Die Einsatzkräfte waren innerhalb weniger Minuten vor Ort – die Feuerwache liegt in der Nachbarschaft.

Mit schwerem Atemschutz rückten die Feuerwehrler in das Zimmer vor. Das Feuer, berichtete Kreisbrandrat Anton Riblinger auf Anfrage, war zu diesem Zeitpunkt bereits erloschen. In der Wohnung fanden die Einsatzkräfte die leblose Bewohnerin. Der Versuch, sie zu reanimieren, blieb laut Riblinger erfolglos. Sie war bereits tot.

Zur Todes- und zur Brandursache lagen bis Redaktionsschluss noch keine Informationen vor. Wie die Polizeiinspektion Miesbach jedoch mitteilte, hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen.

Auf die umliegenden Wohnungen griff das Feuer nicht über, erzählte Riblinger. Dadurch kam demnach auch niemand anderes zu Schaden. Vor Ort waren die Freiwilligen Feuerwehren aus Miesbach, Parsberg und Wies mit gut 40 Einsatzkräften. Die Einsatzleitung übernahm die Miesbacher Wehr.

Die ursprüngliche Meldung:

Miesbach - Unbestätigten Informationen zufolge ist das Feuer in einem Haus mit betreutem Wohnen ausgebrochen. Die Retter der Feuerwehr Miesbach waren schnell vor Ort. Ihr Gerätehaus befindet sich nur wenige Meter vom Einsatzort entfernt.

