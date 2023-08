Miesbach: Zahnärzte besorgt um Personalmangel - „Die Akutversorgung ist gefährdet“

Von: Bettina Stuhlweißenburg

An Ruhestand ist nicht zu denken: Dr. Dieter Pioch arbeitet auch mit 70 Jahren noch, weil jede Hand gebraucht wird in der 1980 gegründeten Zahnarztpraxis, die seine Tochter Julia Pioch-Rupp weiterführt. © Steffen Gerber

Die Zahnärzte Dr. Dieter Pioch und Julia Pioch-Rupp aus Miesbach sprechen im Interview mit der Heimatzeitung über den Fachkräftemangel.

Miesbach – Bis 2035 fehlen in Bayern nach Angaben des Forschungsinstituts Prognos 400 000 Arbeitskräfte. Besonders groß ist die Not in den medizinischen Berufen. Hier gibt es den Berechnungen zufolge 40 000 Beschäftigte zu wenig. Die Zahnarztpraxis Pioch spürt das heute schon. Um die Akutversorgung aufrechtzuerhalten, sucht sie Mitarbeiter. Wir sprachen darüber mit Seniorchef Dr. Dieter Pioch (70) und Juniorchefin Julia Pioch-Rupp (41).

Frau Pioch-Rupp, Herr Dr. Pioch, wie lange brauchen Sie, um eine freie Stelle zu besetzen?

Julia Pioch-Rupp: Das ist unterschiedlich. Für Rezeption und Verwaltung haben wir Anfang 2023 schnell Mitarbeiterinnen gefunden. Schwierig wird es bei den Mitarbeiterinnen am Behandlungsstuhl, also jenen, die zum Beispiel Prophylaxe und Zahnreinigung machen. Das setzt auch andere Kompetenzen voraus, Feingefühl und psychologisches Geschick. Lehrlinge sind mittlerweile ebenso schwer zu finden.

Wie viele Mitarbeiter fehlen Ihnen aktuell?

Pioch-Rupp: Derzeit suchen wir zwei zahnmedizinische Fachangestellte und idealerweise einen Zahnarzt oder Zahnärztin in Teilzeit, mit der späteren Option, die Arbeitszeiten auszuweiten oder Partner zu werden. Mein Vater ist 70 Jahre jung. Er arbeitet gern, aber er arbeitet auch mir zuliebe. So lange wir keinen zweiten Zahnarzt finden, kann er seinen Ruhestand nicht antreten. Wir haben im März ausgeschrieben, und bisher keine geeignete Bewerbung bekommen.

Was bedeutet das für die Patienten?

Pioch-Rupp: Dass sie teils lange auf einen Termin warten müssen. Derzeit vergeben wir die Termine für Oktober und November. Kurzfristige Wünsche, etwa eine vorsorgliche Kontrolle, bevor man in den Urlaub fährt, sind nicht möglich. Da sind wir übrigens nicht die einzige Praxis. Erst kürzlich hatten wir eine Patientin mit kurzfristigem Behandlungswunsch am Telefon. Wir waren die fünfte Praxis, die sie angerufen hatte, ohne Erfolg.

Und ein Schmerzpatient?

Dr. Pioch: Es ist unser Anspruch, akute Schmerzfälle zu versorgen. Weil wir Betroffene nicht hängen lassen wollen. Wir blockieren dafür sogenannte Schmerzzonen im Terminplaner. Dennoch müssen wir priorisieren. Patienten, die noch nie bei uns waren, bringen wir nicht ohne Wartezeit unter.

Pioch-Rupp: Wenn ich eine freie Schmerzzone habe, aber vier Schmerzpatienten, dann ist das einfach nicht machbar. Ich selbst arbeite teilweise am Limit. Ich dachte immer, es gibt noch andere Zahnärztinnen, die wie ich Mutter sind und die Interesse hätten, gemeinsam in einer Praxis zu arbeiten. Aber die Bereitschaft, aus München rauszugehen, endet an der S-Bahn-Station Holzkirchen.

Woran liegt das?

Dr. Pioch: In der Stadt gibt es große medizinische Versorgungszentren. Die scheinen vielen als Arbeitgeber attraktiver. Auch weil sie sich dort im Angestelltenverhältnis nicht mit Verwaltungsaufgaben belasten müssen. Dabei hat die Arbeit am Land Vorteile: Zu uns kommen Familien über Generationen – von der Oma bis zum Enkel. Sie bringen uns Dankbarkeit und Treue entgegen. Das ist schön. Einen anonymen Patienten nach dem anderen zu behandeln, das könnte ich mir nicht vorstellen.

Ist die zahnärztliche Versorgung in unserer Region noch gewährleistet?

Pioch-Rupp: Die Versorgung von Notfällen ist sichergestellt. Aber die Akutversorgung ist gefährdet. Wenn eine unserer Mitarbeiterinnen erkrankt, müssen wir Termine absagen und können erst Wochen später neue vergeben. Zum Glück haben wir sehr engagierte Mitarbeiterinnen, auf die wir uns absolut verlassen können. Im letzten Quartal des Jahres wird die Nachfrage nach Kontrollterminen nochmals stärker, weil alle kommen wollen, die noch einen Stempel in ihrem Bonusheft brauchen.



Dr. Pioch: Das ist auch so ein bürokratischer Unsinn. Ein Patient, der regelmäßig kommt und seine Zähne pflegt, kriegt den Bonus nicht, wenn er es im laufenden Jahr nicht mehr schafft. Ein Patient mit schlecht gepflegten Zähnen bekommt ihn – Hauptsache er war fristgerecht beim Zahnarzt.

Was muss passieren, um mehr Menschen für zahnmedizinische Berufe zu gewinnen?

Dr. Pioch: Die Moral der Menschen stärken, damit Arbeit wieder Freude macht. Ich erlebe bei jungen Kollegen oft eine Anspruchshaltung: dienstfrei am Montag und am Freitag, Freistellung für bezahlte Fortbildungen und so weiter. Dabei sollte die Arbeit an sich erfüllend sein. Gleichzeitig sind zeitgemäße Arbeitszeiten wichtig. Vor allem, weil heute viel mehr Frauen in medizinische Berufe gehen.

Pioch-Rupp: Deshalb gehen wir auf die familiäre Situation unserer Mitarbeiterinnen ein. Wenn die sich ändert, etwa durch die Geburt eines Kindes, passen wir die Arbeitszeiten ihren Erfordernissen an. Nicht zuletzt, weil wir Anteil nehmen an ihrem Leben. Eltern unserer Lehrlinge können darauf vertrauen, dass ihre Kinder in einem kleinen Betrieb wie dem unseren gut aufgehoben sind. Uns ist bewusst, dass sie mit ihren höchstens 16 Jahren noch sehr jung sind.

Die Bezahlung spielt sicher auch eine Rolle...

Pioch-Rupp: Natürlich ist eine zeitgemäße Bezahlung Voraussetzung. Eine zahnmedizinische Fachangestellte mit Erfahrung verdient bei uns zwischen 3200 und 3400 Euro. Hinzukommt ein 13. Monatsgehalt und 50 Euro für Sachleistungen. Aber zu sagen: Wir zahlen einfach das Doppelte, und dann kriegen wir schon jemanden, das funktioniert nicht. Das Budget ist begrenzt und die Honorierung rückläufig. Seit Jahresbeginn ist sie durch die sogenannte Budgetierung der Krankenkassen nicht einmal mehr berechenbar.