Die zentrale Frage bleibt ungeklärt

Der umgestaltete Marktplatz spaltet die Stadt. Eine Evaluation soll nun Klarheit schaffen, aber das wird voraussichtlich wenig bringen - aus einem bestimmten Grund. Ein Kommentar von Merkur-Redakteur Dieter Dorby.

Bürger, Fachplaner, AK, Initiative, GWM und Verwaltung – fast jeder will sich an der Evaluation beteiligen. Dabei ist es egal, wer alles mitreden darf, solange die zentrale Frage nicht geklärt ist: Soll es am Marktplatz künftig mehr oder weniger Autostellplätze geben? Nur darum geht es.

Lesen Sie auch: So hart kritisiert die Regierung den neuen Marktplatz

Für und Wider wird es immer geben. Der Stadtrat tut daher gut daran, endlich zu entscheiden und seinen Weg geschlossen zu gehen – mit einer Bürgermeisterin, die sich nicht regelmäßig distanziert. Die Einzelhändler müssen sich dagegen fragen lassen, ob fünf Parkplätze mehr wirklich umsatzentscheidend sind. Vor allem, wenn am Marktplatz immer noch Inhaber und Angestellte den Kunden Parkraum wegnehmen.

ddy