Miesbach: Zusammenstoß auf der Rosenheimer Straße

Auf der Rosenheimer Straße in Miesbach ist es am Donnerstag gegen 6.30 Uhr zu einem Abbiegeunfall gekommen. Beteiligt waren ein Haushamer und ein Miesbacher.

Miesbach – Auf der Rosenheimer Straße in Miesbach ist es am Donnerstag gegen 6.30 Uhr zu einem Abbiegeunfall gekommen. Wie die Polizei berichtet, wollte ein 42-jähriger Haushamer mit seinem Mercedes CLA aus Richtung Innenstadt in die Bodenstraße einbiegen, wobei er den Opel Meriva eines entgegenkommenden 46-jährigen Miesbachers übersah. Die beiden Fahrzeuge stießen zusammen. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 17 000 Euro. Beide Pkw mussten abgeschleppt werden. Verletzt wurde niemand. Wegen des geringen Verkehrs in der Früh, seien keine Behinderungen für den fließenden Verkehr entstanden, teilte die Polizei weiter mit.

Lesen Sie auch: Hausham: 25-Jähriger soll zwei Frauen bedrängt haben

mas