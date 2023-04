Miesbacher (55) in Auto eingeklemmt - Feuerwehr befreit ihn

Von: Bettina Stuhlweißenburg

Die Polizei sowie die Feuerwehr waren bei dem Unfall im Einsatz (Symbolbild). © Symbolfoto/Carsten Rehder

Bei einem Unfall im Gewerbegebiet am Windfeld ist ein Mann in seinem Auto eingeklemmt worden.

Miesbach - Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Unfall am Donnerstag, 13. April, in den frühen Abendstunden gegen 18.30 Uhr im Gewerbegebiet Nord in Miesbach, auch bekannt als „Windfeld“.

Der 55-jährige Miesbacher übersah einen von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten Toyota einer 58-jährigen Dame aus Wall und kollidierte mit diesem.

Der Mann wurde im Zuge dessen in seinem Audi eingeklemmt und musste durch Kräfte der freiwilligen Feuerwehr Miesbach befreit werden. Durch den Zusammenstoß erlitt er leichte bis mittelschwere Verletzungen.

Die Unfallgegnerin hingegen blieb unverletzt.

Nach ersten Schätzungen dürfte es sich bei beiden Fahrzeugen um einen wirtschaftlichen Totalschaden handeln, etwa in einer Gesamthöhe von 40.000 Euro.

Im Hinblick auf die örtlichen Straßenverhältnisse im Gewerbegebiet „Windfeld“ wird seitens der Polizei auf besondere Vorsicht hingewiesen .Dort gibt es eine Vielzahl von Einmündungen bei denen stets „Rechts vor Links“ gilt, betont die Polizei.

