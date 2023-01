Miesbacher AfD schickt Landtagskandidat aus Grünwald ins Rennen

Teilen

Kandidieren für die Kreis-AfD: Jurij Kofner (l.) und Bernhard Zauner. © privat

Der AfD-Kreisverband Miesbach hat seine Kandidaten für die Landtags- und Bezirkstagswahl nominiert: Ins Rennen gehen Jurij Kofner und Bernhard Zauner.

Landkreis – Um die AfD im Stimmkreis Miesbach ist es still geworden. Weiterhin hat der Kreisverband keinen Vorsitzenden, dafür aber Kandidaten für die Landtags- und Bezirkstagswahl im Herbst. In Finsterwald nominierten die Mitglieder Jurij Kofner (34) aus Grünwald sowie Bernhard Zauner aus Hausham.

Kreisverband weiter unter kommissarischer Leitung

„Wir kennen uns schon länger von einigen gemeinsamen Veranstaltungen“, erklärt Kofner seine Verbindung zum Miesbacher Kreisverband. Er habe für einen „größeren Stimmkreis“ kandidieren wollen, und der Kreisverband sei einverstanden gewesen, sagt er. Aktuell fungiere Peter Junker, AfD-Gemeinderat in Finsing (Kreis Erding) als kommissarischer Kreisvorsitzender. „In nächster Zeit“, so Kofner, solle aber nachgewählt werden. Der Kreisverband Miesbach ist nach dem Rückzug von Alois Ostermair im Dezember 2021 ohne Leitung. Zauner war bei der Wahl 2019 zum stellvertretenden Vorsitzenden gewählt worden.

Kandidat ist schon als Berater der Landtags-Fraktion tätig

Zur AfD kam Kofner zunächst als Berater der Landtagsfraktion. Im Juni 2020 war das. Parteimitglied wurde er erst ein Jahr später. Für die AfD im Maximilianeum ist er als Referent für Wirtschaft, Energie und Digitales tätig. Der heute 34-Jährige wuchs als Sohn eines russisch-jüdischen Flüchtlings in Grünwald auf und besuchte das Clifton College in England. Bis er 2019 nach Deutschland zurückkam, studierte Kofner Außenwirtschaft am Moskauer Staatsinstitut für Internationale Beziehungen und war an der Wirtschaftshochschule Moskau sowie für das Internationale Institut für Angewandte Systemanalyse in Wien tätig. Nach etwa zehn Jahren Moskau und teils auch Wien habe es ihn wieder in seine alte Heimat zurückgezogen. In Grünwald lebt er nun mit seiner russischen Frau und drei Kindern und leitet dort das von ihm mitgegründete Institut für Marktintegration und Wirtschaftspolitik, das unter anderem die „forschungsbasierte Beratung“ von „Parteien des libertär-konservativen Spektrums“ zum Ziel hat.

„Russland-Lobbyist“: Kandidat weist Begriff zurück

In einem Bericht vom Juni 2020 bezeichnet tagesschau.de Kofner als „Russland-Lobbyisten“, zählt diverse, teils nicht mehr im Internet stehende Beiträge auf, in denen sich Kofner sehr russlandnah äußert, unter anderem bezüglich eines russisch-eurasischen Wirtschaftsraums nach dem Motto „Von Lissabon bis Wladiwostok“. Auf Anfrage sagt der AfD-Kandidat: „Ich liebe die russische Kultur und die russische Geschichte, genauso wie ich deutsche Kultur und Geschichte liebe.“ Den Terminus „Russland-Lobbyist“ weist er aber zurück. Der Begriff würde „beinhalten, dass ich etwas für Geld oder andere Leistungen getan habe“. Das oder auch „politische Arbeit für Russland habe ich nie gemacht“. Über den Einmarsch in die Ukraine sagt Kofner: „Ich teile die offizielle Haltung der AfD: Wir verurteilen den Krieg, müssen aber unsere Bürger schützen und alles tun, dass wir nicht in den Krieg hineingezogen werden.“ Dies bedeute: keine Waffenlieferungen. Humanitäre Hilfe für die Ukraine hingegen sei „gut und richtig“, ebenso das Aufnehmen von Flüchtlingen, was er selbst getan habe.

Bezirkstagskandidat: „Doppelschlag aus Lockdown und Energiekrise hat ein großes Ladensterben in Schliersee verursacht“

Von Leisetreten ist derweil auch die Kreis-AfD weit entfernt. In der von Kofner verschickten Pressemitteilung heißt es: „Wir fordern den vollständigen Wiedereinstieg in die Kernkraft, den sofortigen Stopp der illegalen Masseneinwanderung, die Rückkehr zur weltbesten naturwissenschaftlichen und handwerklichen Fachausbildung statt Gender- und Klimaverdummung und eine drastische Reduzierung der grotesk hohen Steuer-, Energiekosten- und Bürokratiebelastung unserer heimischen Betriebe.“ Bezirkstagskandidat Zauner wird folgendermaßen zitiert: „Die Corona-Autokratie von Söder und Aigner hat vieles auf dem Land zerstört. So hat der Doppelschlag aus Lockdown und Energiekrise ein großes Ladensterben in Schliersee verursacht. Wir werden dem Oberland wieder ein Leben in Freiheit garantieren, unsere heimatlichen Vereine stärken und die Fachkräfteproblematik beheben.“ Auch vom „wirtschaftlichen Weiterbetrieb der Kiesgrube in Irschenberg“ ist die Rede, womit wohl die geplante Kiesgrube in Oberhasling gemeint ist.