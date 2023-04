Miesbacher besuchen Marseillan: Gastfreundschaft begeistert Delegation

Beim Frühlingsfest

Der Antrittsbesuch der Miesbacher Delegation in der neuen Partnerstadt Marseillan in Südfrankreich war ein voller Erfolg. Wetter, Kulinarik, Auftritte und Gastgeschenke: Alles lief glatt.

Marseillan/Miesbach – Weinflaschen neben dem Wursttopf, Austernplatten in Griffweite zum Brezenkorb: Dass eine grenzüberschreitende Freundschaft auch durch den Magen geht, zeigte sich beim interkulturellen Essen beim Frühlingsfest in der Miesbacher Partnerstadt Marseillan auf eindrucksvolle Weise. Und die Gäste aus Bayern waren gut gerüstet: Mit Weißwürsten und Debreczinern der Metzgerei Holnburger, Brezen und Sauerteigbrot der Bäckerei Perkmann sowie 120 Litern Weißbier der Brauerei Hopf hatte die 40-köpfige Delegation all das in den Bus gepackt, was Miesbach in kulinarischer Hinsicht zu bieten hat, berichtet Marco Giannini, der als Verantwortlicher des Stadtmarketings den ersten Besuch in der südfranzösischen Stadt mitorganisiert hat. Pommes aus Malmedy, der belgischen Partnerstadt Marseillans, machten die freundschaftliche Melange perfekt.

Dank an Altbürgermeisterin

Eingefädelt hatte die 2020 coronabedingt virtuell besiegelte Partnerschaft Miesbachs Altbürgermeisterin Ingrid Pongratz (wir berichteten). Bürgermeister Gerhard Braunmiller nutzte die Gelegenheit des Frühlingsfests, sich bei der Botschafterin mit einem Blumenstrauß für ihre Unterstützung zu bedanken. Selbstredend stand Pongratz dann auch mit auf der Bühne, als am Sonntag die offizielle Zeremonie mit dem Austausch der Gastgeschenke stattfand – und auch hier hatten die Mitbringsel aus Miesbach einen kulinarischen Bezug. So durfte sich Yves Michel, der Bürgermeister von Marseillan, über ein personalisiertes Weißbierglas, eine Flasche mit dazu passendem Inhalt sowie einen Holzkasten mit den eingravierten Wappen der beiden Partnerstädte freuen. Für die Stadträte gab es laut Giannini kleine Souvenirs mit den Logos der Stadt Miesbach.

Auftritte von Trachten- und Musikverein

Dass auch die Gastgeber mit Spezialitäten für Gaumen und Magen aufwarten können, erfuhr die Miesbacher Delegation mit Vertretern von Trachtenverein, Musikverein und Feuerwehr bereits am Freitag bei einer Besichtigung der Wermutfabrik Noilly Prat. Danach folgte dann der erste Auftritt von Trachtenverein und Musikverein. Am Samstagabend tanzen und spielten die Gäste dann erneut auf dem Place du Theatre, am Schluss sogar gemeinsam mit Stadträten und Bürgern aus Marseillan sowie Vertretern der Delegation aus Castleblayney, der irischen Partnerstadt Marseillans. Von einem „wahren Kulturaustausch“ schwärmt Giannini. Der gipfelte dann am Sonntag in einem gemeinsamen Festzug durch die ganze Stadt.

Es sei für alle eine große Freude gewesen, sich endlich persönlich kennenzulernen, berichtet Giannini. Der lang ersehnte Besuch sei „in jeder Hinsicht ein voller Erfolg“ gewesen. Das obendrein durch die Bank sonnige und fast schon frühsommerlich warme Wetter versetzte die Gäste beinahe in Urlaubsstimmung. Die Messlatte für einen Besuch der Franzosen in Miesbach liegt also durchaus hoch.

