Mangels Beweisen: Milde Strafe für Drogenbesitzer in Miesbach - Urteil gefallen

Drogen- und Waffenbesitz in Miesbach

Vor dem Schöffengericht Miesbach wurde kürzlich ein Miesbacher wegen Rauschgiftdelikten und Waffenbesitzes angeklagt. Der 41-Jährige kam mit 90 Tagessätzen davon.

Miesbach – Drogenbesitz, versuchter Handel mit Rauschgift und Besitz einer verbotenen Waffe – so lauteten die Vorwürfe gegen einen 41-jährigen Miesbacher, der sich jetzt vor dem Schöffengericht Miesbach verantworten musste. Laut Anklage soll er im Oktober 2020 ein Gramm Kokaingemisch und ein halbes Gramm Marihuana in seiner Wohnung versteckt haben, ebenso wie ein unter das Waffengesetz fallendes Butterfly-Messer.

Weit größer war die Drogenmenge, die der Angeklagte dann im Dezember von einem Dealer gekauft haben soll. Von dreimal 20 Gramm Kokaingemisch für insgesamt 4800 Euro war die Rede – und von dem Vorwurf, den Stoff weiterverkaufen zu wollen. Verteidiger Ulrich Beil riet seinem Mandanten zu Beginn, sich zu den Vorwürfen nicht zu äußern.

Ermittlerin: Vorname des Miesbacher Angeklagten auf Handy von Pfaffenhofener Drogenbesitzer gefunden

Eine Ermittlerin der Kriminalpolizei Ingolstadt schilderte, wie die Ermittler auf den Angeklagten gestoßen waren. Zeugenaussagen hätten Hinweise auf einen Pfaffenhofener ergeben. Die Hausdurchsuchung habe dort kleinere Mengen Marihuana und Kokain zutage gefördert. Das Handy des Mannes sei beschlagnahmt worden, ebenso ein Tresor, der vor Ort nicht geöffnet werden konnte.

Während die Polizei auf der Wache den Safe öffnete, habe sich der Besitzer aus dem Staub gemacht. Nicht ohne Grund, denn darin hätten sich 17 000 Euro Bargeld und ein Kilogramm Kokain befunden. Außerdem habe die Polizei umfangreiche handschriftliche Aufzeichnungen über die Drogengeschäfte gefunden, eine Art „Kassenbuch“, berichtete die Ermittlerin. Dreimal sei in der Abnehmerliste auch der Vorname des Angeklagten aufgetaucht. Auch auf dem Handy sei dessen Vorname unter „Kontakte“ gespeichert gewesen. Im Chatverlauf habe man aber keine einschlägigen Hinweise gefunden.

Nicht ganz irrelevant schien Richter Walter Leitner dann ein weiteres Detail. So erklärte die Polizistin, der Dealer habe zusätzlich „etwas mit Autos zu tun gehabt“. Wohl habe er geplant, ein Abschleppunternehmen zu gründen. Die Ermittlungen hätten ergeben, dass der Pfaffenhofener sich in diesem Zusammenhang mehrfach bei Autohändlern nach der Qualität und den Preisen verschiedener Fahrzeuge erkundigt habe. Der Angeklagte selbst sei in der Autobranche tätig gewesen, sagte Leitner. Möglicherweise ein Grund, warum die Nummer auf dem Handy des flüchtigen Pfaffenhofeners gefunden worden sei.

Angeklagter von Kokain-Kauf freigesprochen - wegen Rauschgiftfunden und Messerbesitz Geldstrafe verhängt

Dass auf dem Mobiltelefon des Angeklagten nichts Verdächtiges gefunden worden sei, bestätigte ein Beamter der Miesbacher Polizei. Bei einer Hausdurchsuchung habe dieser anfangs geleugnet, Drogen zu besitzen. Doch in seiner Hosentasche tauchte dann ein Tütchen mit der besagten Menge Kokain auf. In den Wohnräumen hätten die Polizisten weitere Gegenstände mit Anhaftungen entdeckt.

Der Miesbacher wurde schließlich von dem Vorwurf freigesprochen, die 60 Gramm Kokain gekauft zu haben. Dass sein Vorname auf der Abnehmerliste des Dealers gefunden worden war, sei kein zwingender Beweis, ebenso wie seine Telefonnummer auf dem Handy, zumal hier neben Abnehmern eine Vielzahl weiterer Kontakte gespeichert war, hieß es zur Begründung. Für die Rauschgiftfunde und den Besitz des Messers verhängte das Gericht eine Geldstrafe von 90 Tagessätzen zu je 50 Euro. (Stefan Gernböck)