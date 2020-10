Miesbacher Eisstadion wird 60 Jahre

Das Eisstadion gehört mittlerweile fest zu Miesbach. Heuer feiert es sein 60-jähriges Bestehen.

Miesbach – Wofür steht eigentlich das T im Vereinsnamen des TEV Miesbach? Diese Frage werden sich landauf, landab sicherlich schon viele Eishockey-Interessierte gestellt haben. Die Lösung: Der TEV wurde ursprünglich als Tennis- und Eislauf-Verein gegründet. Anfang der 1960er Jahre mussten die Tennisplätze an der Schlierach allerdings weichen, denn in den Wintermonaten des Jahres 1960 wurde das Miesbacher Kunsteisstadion eröffnet und feiert entsprechend heuer seinen 60. Geburtstag. Gut 25 Jahre nach der Eröffnung bekam die Eishalle in der Kreisstadt dann auch ein Stadiondach.

Am 30. Oktober 1960, genau heute vor 60 Jahren, wurden erstmals die Eismaschinen angestellt. Laut dem offiziellen Magazin des Eishockey-Verbands gab es zu diesem Zeitpunkt in ganz Bayern noch keine 3000 aktiven Eishockeyspieler. Das Miesbacher Stadion war damals erst das 24. seiner Art in ganz Deutschland. Das erste Spiel in der neuen Arena wurde am 5. November 1960 ausgetragen. Vor 1200 Zuschauern musste sich der TEV damals dem SC Ziegelwies aus Füssen geschlagen geben. Den ersten Sieg gab es zwei Wochen später beim Duell mit dem Team aus Zell am See, am Ende stand es 15:0 für die Oberlandler.

Nach einem wackligen Saisonstart holten die Miesbacher Anfang Dezember beim 6:3 in Landsberg die ersten Auswärtspunkte, und die erste Kreismeisterschaft der Eisschützen konnte an der Schlierach ausgetragen werden. Auch eine kanadische Auswahl war wenig später zu Gast in Miesbach und besiegte die Gastgeber mit 9:3. Am 19. Dezember 1960 folgte die offizielle Einweihung des Kunsteis-Stadions. Etwa 2000 Festgäste waren geladen, darunter 100 Ehrengäste. Das Bayrische Fernsehen berichtete damals vor Ort. 1986 kam dann der spätere CSU-Vorsitzende und Kanzlerkandidat Edmund Stoiber zur Einweihung der Hallendacherweiterung in die Kreisstadt.

+ Moderne Eishalle: Das Miesbacher Stadion bietet alles, was ein Eishockey-Klub heute braucht. Die energetische Sanierung soll es zudem für die Zukunft rüsten. © Foto: Thomas Plettenberg

Leidtragende des Stadionbaus waren die Tennis-Spieler, die nach Schliersee ausweichen mussten und später in Schweinthal eine neue Heimat fanden, ehe sich die Tennisabteilung später ganz auflöste. Ende des Jahres 1961 duellierte sich die Deutsche B-Nationalmannschaft mit Spielern aus Miesbacher und Bad Tölz in Miesbach mit dem Schweizer B-Team. 2500 Zuschauer sahen damals die Partie, die die Gäste für sich entschieden. Der TEV, einer der Gründungsvereine der Oberliga, besiegte beispielsweise am 9. Dezember 1961 den Berliner SC vor heimischer Kulisse mit 5:3.

+ Ein historisches Bild der Baumaßnahmen für die Dacherweiterung das Eisstadions. © Fotos: Privat/Repro: Andreas Leder

Erstmals fand auch eine „Eis-Revue“ in Miesbach statt. Mit dabei waren Marika Kilius und Hans-Jürgen Bäumler, die später Weltruhm erlangen sollten. 60 Jahre später wird die energetische Sanierung der Eishalle in den nächsten Monaten abgeschlossen sein. Es bleibt zu hoffen, dass nach dem Lockdown in Miesbach wieder Eishockey gespielt werden darf.