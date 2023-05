Miesbacher Gymnasiasten bei „Play the Market“ erfolgreich

Von: Jonas Napiletzki

Teilen

Roboter, die im Haushalt helfen, stellt das fiktive Unternehmen der beiden Gymnasiasten her (Symbolbild). © Alexander Limbach/IMAGO

Zwei Miesbacher Gymnasiasten haben sich bei „Play the Market“ gegen mehr als 400 Teams durchgesetzt. Jetzt läuft das Halbfinale.

Miesbach – Mit einem fiktiven Unternehmen, das Haushaltsroboter herstellt, haben sich zwei Miesbacher Gymnasiasten im Wirtschaftsplanspiel „Play the Market“ für das bayernweite Halbfinale qualifiziert. Ausgehend von knapp 500 Teams kämpfen Franz Naumann und Tassilo Mall nun unter den Top 60 um den Einzug ins Finale.

„Es ist ein hartes Konkurrenzrennen – wie in der echten Wirtschaft auch“, erklärt Mall im Gespräch mit unserer Zeitung. Die beiden Miesbacher haben sich nach einem Tipp ihres Wirtschaftslehrers eigeninitiativ beim Planspiel angemeldet, das vom Bildungswerk der Bayerischen Wirtschaft seit rund 30 Jahren angeboten wird. Teilnehmer sollen dabei lernen, „strategisch sowie wirtschaftlich zu denken und zu handeln“, heißt es in einer Pressemitteilung des Bildungswerks.

Tassilo Mall © Tassilo Mall

Franz Naumann © Franz Naumann

Das ist Mall (16) und Naumann (17) in ihrer Freizeit offenbar gelungen. „In der Ausgangslage haben wir ein deutsches, mittelständisches Unternehmen übernommen“, erklärt Naumann. Die bestehenden 11,4 Millionen Euro Umsatz konnten die beiden in der Spitze auf knapp 35 Millionen Euro steigern – durch kluge Entscheidungen am Computer, mit dem sie beispielsweise die Ausgaben für Werbung und Marketing, Personal und Ökologie steuern konnten. Der fiktive Gewinn – in der Spitze knapp sieben Millionen Euro – war dabei aber nicht das einzige Bewertungskriterium. Auch für das Übernehmen gesellschaftlicher und ökologischer Verantwortung punkteten die Zehntklässler im Planspiel.

Im vergangenen halben Jahr, in dem die Schüler ihren „RoboAssistant“ durch mehrere, fiktive Geschäftsjahre führten, gab’s aber auch Tiefpunkte. „In der fünften Periode ist die Nachfrage zurückgegangen und eine der Produktionsmaschinen kaputt gegangen“, berichtet Mall. Trotzdem mussten Mitarbeiter weiterbezahlt werden – „wie in der realen Wirtschaft“, sagt Mall. Auch die Forderungen nach mehr Lohn, steigende Zinsen und eine Steuerreform sind eng auf die Realität abgestimmt.

„Als nächstes gilt es nun, das Halbfinale zu meistern und sich als eines der zwölf besten Teams für das Finale zu qualifizieren“, teilt das Bildungswerk mit. Wann und wo die Endrunde stattfindet, wissen Mall und Naumann noch nicht. Aber: „Das Finale wird live vor Ort durchgeführt“, sagt Naumann und lächelt. Beide wollen bis dahin alles geben: Als Hauptpreis winkt eine Sprachreise nach New York, für die Zweit- und Drittplatzierten ein Preisgeld.

Bisher, da sind sich die Schüler einig, läuft’s nicht schlecht im Halbfinale. „Wir sind in der zweiten von fünf Runden – und belegen derzeit den ersten Platz“, erklärt Naumann. Doch selbst wenn die Jugendlichen leer ausgehen sollten, ist ihnen eine Vorreiterrolle sicher: Sie sind laut Bildungswerk die ersten Teilnehmer des Miesbacher Gymnasiums überhaupt.