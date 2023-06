Miesbacher initiiert Millionenförderung: EU-Forschungsprojekt zu Syngap-Syndrom läuft an

Von: Jonas Napiletzki

Perspektive: Ein Forschungsprojekt kann den Alltag von Lucas (l.) und seiner Familie mit Bruder Luis, Marcos und Carina Mengual deutlich erleichtern. © Stefan Schweihofer

Marcos Mengual kämpft seit Jahren für eine Behandlung seines Sohnes, die es eigentlich nicht gibt. Mit Erfolg: Die EU fördert mit über acht Millionen Euro ein Forschungsprojekt.

Miesbach – Es ist eine unwahrscheinliche Chance, die für die Familie Mengual neue Perspektiven öffnet. Ein ganzes Konsortium von Wissenschaftlern untersucht seit 1. Juni das Syngap-1-Syndrom – jene Krankheit, wegen der Sohn Lucas mit neun Jahren auf dem Entwicklungsstand eines Zwei- oder Dreijährigen ist. Verantwortlich für die Verzögerung ist eine dauerhafte Überreizung der Synapsen, erklärt der Vater Marcos Mengual. Lucas spricht nicht, muss gewickelt werden und hat zu wenig Muskelspannung. Manchmal kratzt und beißt er oder läuft davon. „Lucas hat kein Gefahrenbewusstsein“, erklärt der Miesbacher. Er und seine Frau Carina seien manchmal „total am Ende“ – trotz vieler schöner Erlebnisse.

Auch deshalb hat Mengual mit der Syngap-Elternhilfe die Bewerbung für das „Horizon“-EU-Programm initiiert. In dem nur 60-köpfigen Verein engagiert sich Mengual als Zweiter Vorsitzender. Die Förderung komme einem Wunder gleich, weil niemand mit einer Zusage gerechnet habe, erklärt der Familienvater.

15 Unis, Labore und Institute aus acht EU-Ländern beteiligt

Mengual stieß über eine Beratung der Bayerischen Forschungsallianz auf die EU-Ausschreibung und vernetzte die Elternhilfe mit Universitäten aus ganz Europa – bis sich erste Erfolge abzeichneten. „Im November 2021 hat sich eine Gruppe an Forschern herauskristallisiert“, berichtet Mengual. Kostenlos baute ein Ärztepaar aus Salzburg mit dem Miesbacher ein Patientenregister auf und unterstützte bei der ersten Abgabefrist: Februar 2022.

„16 Partner haben auf zehn Seiten das Projekt beschrieben – und keiner hat geglaubt, dass wir weiterkommen“, sagt Mengual. Unter 130 Forschungskonsortien schafften es 25 in die nächste Runde – und die Bewerbung von EURAS war darunter. Die Abkürzung steht – aus dem Englischen übersetzt – für „Europäisches Netzwerk für neurologische Entwicklungs-Rasopathien“. Dahinter steckt jenes Konsortium für Syngap, das sich auf Initiative der Elternhilfe aus letztlich 15 Unis, Laboren und Instituten aus acht EU-Ländern gebildet hat. „Dann begann die eigentliche Arbeit“, sagt Mengual. Aus zehn Seiten sollten 50 werden, ein Finanzplan und Anträge an die Ethik-Kommission der EU wurden gestellt. Einen Tag vor der Abgabe war der Antrag für die zweite Runde fertig: September 2022.

Patienten aus 13 Ländern: Besserung erhofft

Dann kam der 9. Dezember, der Tag des Wunders. „Es war unglaublich“, schildert der Miesbacher. EURAS hatte es tatsächlich unter die sieben Konsortien geschafft, die von der EU gefördert werden. Mengual erinnert sich gut an den Tag; eine Mutter habe ihn vor Freude weinend angerufen, Glückwunsch-E-Mails erreichten den Miesbacher.

Rückblickend weiß er: „Wir haben eigentlich alles richtig gemacht.“ Dass sich ein Forschungskonsortium auf die Initiative von Eltern hin bildet, sei ein Alleinstellungsmerkmal. Und auch, dass das Projekt für andere Erkrankungen nützlich sein könnte, habe wohl geholfen.

Nun, da das Geld bereitsteht, kümmern sich Wissenschaftler mit Patientengruppen aus 13 Ländern in den nächsten vier Jahren vor allem darum, ein Patientenregister mit ausreichend Daten zu erstellen. „Damit sind klinische Studien möglich“, weiß Mengual. Das sei aber Zukunftsmusik.

Erst mal viel wichtiger: In den nächsten Jahren rechnet der Vater mit praktischen Verbesserungen. So würden bekannte Medikamente und Wirkstoffe getestet, Gentechnik genauso wie nicht-medizinische Therapien angewandt. „Es werden sich Mustergruppen identifizieren, aus denen sich neue Daten ergeben.“ Doch auch die Öffentlichkeitsarbeit sei wichtig. Stolz sagt Mengual: „Syngap ist in der Forschung in Europa angekommen. Das war unser Ziel.“ Aufholen werde Lucas die Defizite wohl nicht mehr. Aber mit kognitiven Fortschritten würden sich schwierige Situationen bessern. „Zumindest hat man dann eine Perspektive.“ nap

