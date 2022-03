Miesbacher Kloster: Umbau in Kita wird 600 000 Euro teurer als geplant

Von: Dieter Dorby

Teilen

Schlecht erhalten ist die Westseite des Mittelbaus. Sie muss ersetzt werden. © Planungsbüro

Es war zu erwarten, dass sich bei der Sanierung des Mittelbaus am Miesbacher Kloster unabsehbare Mehrkosten ergeben könnten. Das ist nun der Fall. Zudem verlängert sich die Bauzeit.

Miesbach – Das alte Kloster an der Münchner Straße in Miesbach ist seit Beginn der Umbauarbeiten im September 2021 gründlich auseinandergenommen worden. Der Putz wurde komplett entfernt, Böden und Decken geöffnet, Fensterstöcke freigelegt. Statiker und Prüfer haben das entkernte Gebäude unter die Lupe genommen und festgestellt, dass speziell der Mittelbau aus dem frühen 19. Jahrhundert einige statische und sicherheitsrelevante Mängel aufweist. Nüchtern bedeutet das eine Kostenmehrung von 600 000 Euro auf 5,9 Millionen Euro brutto und eine Verlängerung der Bauzeit, über die der Stadtrat in Kenntnis gesetzt wurde. Statt September 2022 wird nun mit Mai 2023 geplant. Ein Start erst zum Beginn des Kindergartenjahres 2023/24 dürfte wahrscheinlich sein.

Nicht nur gute Nachrichten der Architekten

Es ist ein Projekt mit zwei Gesichtern, das die beiden Architekten Simone Niedderer und Christian Goldbach vom Münchner Planungsbüro Leupold Brown Goldbach dem Stadtrat präsentierten. Der Kopfbau, das ehemalige Schulgebäude, stehe gut da – „hier haben wir nur gute Nachrichten“, stellte Goldbach via Videoschalte fest. Sorgen bereitet dagegen der Mittelbau, der älteste Part des aus drei Teilen bestehenden Gebäude-Ensembles, der zwischen 1820 und 1830 errichtet wurde. „Bei einigen Balken wurde schlechtes Materialien verwendet“, berichtete die Innenarchitektin. Zudem sei jeder Raum unterschiedlich errichtet worden, was sich vor allem an den Balken mit ihren unterschiedliche Spannbreiten zeige.

Im Mittelbau befindet sich der alte Saal, der noch gut erhalten ist. © Planungsbüro

Gemauert worden sei mit Holzfachwerk, und irgendwann habe man die ursprüngliche große Fensterform verkleinert. Dies lässt sich laut Goldbach heute noch gut erkennen: „Diese alten Fensterformate wollen wir wieder einführen.“ Sie werden somit höher und heller. Zudem habe man einen Flachtorbogen entdeckt, von dem auch der Denkmalschutz begeistert sei. „Der muss erhalten bleiben und zum Leben erweckt werden“, stellte Goldbach fest. Dies gelte auch für die alten Treppengeländer, die komplett mit Holzverschalungen geschützt werden.

Lesen Sie auch: Miesbacher Kloster: Umbau in Kita startet

Die Eingriffe, die der Mittelbau erfordert, sind groß. Dort habe man die Wandvertäfelung abgenommen und entdeckt, dass das Mauerwerk unbrauchbar sei. Die Konsequenz: Die Westwand muss vollständig ersetzt werden – und zwar über zwei Geschoße. Auch müsse man eine Bodenplatte einbauen und die Deckenbalken entfernen, die statisch keine Garantie mehr bieten. Goldbach: „Wir haben Stabilisierungsbedarf.“

Der abgeschlagene Putz offenbarte auch, dass einige Fenster nachträglich verkleinert worden waren. © Planungsbüro

Ein Schmuckstück sei jedoch der alte, hohe Saal im zweiten Obergeschoß des Mittelbaus, den man zu einem schönen, allgemein zugänglichen Raum gestalten könne und der auch an der Kita vorbei zugänglich wäre. Der Keller, der als Technikraum und Lager genutzt werden soll, sei ebenfalls in gutem Zustand. Außerdem könne man – sofern es gewünscht wird und es die Statik erlaubt – auch den früheren Balkon an der Frontseite des Schulhauses wieder errichten. Beim Landesamt für Denkmalpflege wäre man laut Goldbach „extrem begeistert“.

Stadträte sehr angetan von historischem Gebäude

Bürgermeister Gerhard Braunmiller (CSU) stellte erneut fest, dass das Kloster etwas „ganz Besonderes“ sei: „Das Gebäude unterscheidet sich klar von einem Neubau.“ Und auch Gebäudereferent Manfred Burger (Grüne) zeigte sich „sehr angetan“ von der Entkernung: „Das Bauwerk hat es verdient, dass der alte Zustand wieder hergestellt wird – wo es Sinn macht.“

Geradezu herrschaftlich präsentiert sich das Kloster nebst Schulhaus im Vordergrund auf dieser Postkarte aus dem Jahr 1920. © Stadtarchiv

Paul Fertl (SPD) war weniger euphorisch angesichts der Kosten: „600 000 Euro sind eine bittere Pille. Und die Zuschussmöglichkeiten sind bereits gedeckelt.“ Zudem zeigte sich Fertl erstaunt, dass die Planer mögliche Erschwernisse nicht vorab eingeplant hätten. Auch sei die zeitliche Verschiebung keine gute Nachricht für die Eltern.

Goldbach erklärte, dass die statischen Defizite im Mittelbau und die fehlende Bodenplatte nicht absehbar gewesen seien. Die Fenster seien ebenfalls eine neue Situation beziehungsweise Chance, was ein größeres Fensterpaket erfordere. „Wir können auch sparen, aber das würden wir nicht empfehlen“, stellte er fest. Der größere zeitliche Puffer soll es ermöglichen, nicht gleich das teuerste Angebot nehmen zu müssen.

Auch interessant: Nach Aus im Kloster: Suche für Museumsdepot geht weiter

Ebenso wie Familienreferentin Malin Friese (Grüne, „Das ist ein Wahnsinnsprojekt für Miesbach“) begrüßte Erhard Pohl (CSU) den eingeschlagenen Weg: „Das ist ein Schmuckkasterl. Da ist Gefühl und Herzblut mit dabei.“ Viel sei in der Vergangenheit „kaputtrenoviert“ worden, aber jetzt habe man die Chance, einiges zu rekonstruieren. Inge Jooß (SPD) konnte sich bereits gut vorstellen, den Saal für kulturelle Veranstaltungen zu nutzen.

ddy

Alles aus Ihrer Region! Unser Miesbach-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Miesbach – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.