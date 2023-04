Miesbacher Landrat fordert in Sachen Wolf: Im Zweifelsfall Abschuss

Teilen

Nicht die einzige geschützte Spezies: Macht sich der Wolf auf den Almen breit, gefährdet dies mittelbar die Artenvielfalt. Landrat Olaf von Löwis sieht den Wolf als „nicht mehr gefährdet“ an und fordert Weideschutzzonen, in denen eine Bejagung möglich ist. © dpa

Kurz vor dem Almauftrieb möchte der Miesbacher Landrat Olaf von Löwis „eine deutliche Botschaft aussenden. In einem Offener Brief an Umweltminister Thorsten Glauber fordert er einen anderen Umgang mit dem Wolf.

Landkreis – Im Kreis Garmisch-Partenkirchen ist die Diskussion vollends entbrannt, und kaum jemand bezweifelt, dass sich diese Frage früher oder später auch im Kreis Miesbach stellt: Soll ein durch die Region streifender Wolf entnommen, sprich gefangen und getötet werden? Die Haltung der Almbauern ist vielfach kommuniziert, und nun möchte Landrat Olaf von Löwis (CSU) gewissermaßen ein fachliches Fundament gießen für einen etwaigen Entnahme-Antrag. In einem offenen Brief an Bayerns Umweltminister Thorsten Glauber (FW) fordert er „mit Nachdruck, dass der Status der Schutzwürdigkeit des europaweit nicht mehr gefährdeten Wolfes herabgesetzt wird“.

Nicht nur der Wolf ist geschützt, auch Arten, die durch seine Präsenz bedroht sind

Ins Feld führt der Landrat dabei nicht allein den Schutz von Weidetieren auf den Almen, vielmehr möchte er auf eine „innerfachliche Problematik des Naturschutzes hinweisen“, die bislang weniger im Fokus steht. „Neben dem Wolf gibt es im bayerischen Alpenraum viele Arten und Lebensraumtypen in FFH- und Vogelschutz-Gebieten, die ebenfalls europarechtlich streng geschützt sind.“ Zum Erhalt dieser Flächen sei als Vollzugsbehörde auch das Landratsamt verpflichtet. Mit der Anwesenheit eines Wolfs oder gar eines Wolfsrudels sei dies aber nicht vereinbar. Die Arten und Lebensraumtypen würden „stark unter Druck geraten. Mittel- bis langfristig werden sie mit großer Wahrscheinlichkeit sogar verloren gehen“.

„Der bayerische Alpenraum fungiert als ,Arche Noah‘ für viele Pflanzen- und Tierarten“

Die Argumentation ist bekannt: ohne Beweidung und/oder Mahd keine Artenvielfalt auf den Almen. Die Präsenz von Wölfen würde aber vielerorts zur Aufgabe der Almwirtschaft führen. Machen die Bauern Schluss, ist dies in den allermeisten Fällen endgültig. „Der bayerische Alpenraum fungiert als ,Arche Noah‘ für viele Pflanzen- und Tierarten (Insekten!)“, heißt es in dem offenen Brief. Den Erhalt der Kernlebensräume durch traditionelle Bewirtschaftungsmethoden werde im Rahmen des Vertragsnaturschutzes mit hohem finanziellen Aufwand unterstützt oder sogar initiiert. Ein hohes Schutzgut also.

Aufwand für Herdenschutzmaßnahmen „uferlos“

Diese Tatsache würden Fürsprecher des Wolfes oft nicht berücksichtigen, den Wolf „als alleinigen oder zumindest vorrangiges Schutzobjekt des Naturschutzes“ einstufen. „Eine willkürliche und fachlich nicht zu verantwortende Position“, schreibt der Landrat. Almwirtschaft und Wolf – beides zusammen sei nicht zu haben. „Der Aufwand für Herdenschutzmaßnahmen wäre uferlos und letztlich auch nicht von Erfolg gekrönt“, heißt es. „Zudem in einer touristisch so überlaufenen Region wie der unseren auch schon aus logistischen Gründen undurchführbar“.

Landrat fordert Bejagung des Wolfs in Weideschutzzonen

Als Ausweg aus dem Schutz-Dilemma schlägt von Löwis vor, zu unterscheiden zwischen Weideschutzzonen mit hochrangigen nutzungsabhängigen Schutzobjekten des Naturschutzes und Gebieten, in denen ein Zusammenleben mit dem Wolf möglich erscheint.“ In ersteren Bereichen solle der Wolf bejagt, in letzteren in Ruhe gelassen werden. Lebensraum für den Beutegreifer hält Löwis allenfalls noch ganz im Süden des Landkreises für denkbar. Problematisch könnte es aber auch dort werden. „Der Wolf ist nicht scheu und gewöhnt sich angeblich auch an Tourismus“, sagt der Landrat auf Anfrage.

Den Zeitpunkt seiner „deutlichen Botschaft“ habe er bewusst gewählt, sagt von Löwis, „kurz vor dem Almauftrieb“. Im Winter seien zahlreiche Almbauern an ihn herangetreten. „Die sind wirklich verzweifelt.“ Ob der dem Beispiel Garmisch folgt und eine Wolfs-Resolution in den Kreistag einbringt, werde er mit den Fraktionsführern besprechen. Alle Bürgermeister hätten ihm bei zwei anderen Schreiben an Glauber ohnehin schon den Rücken gestärkt.