Miesbacher Museumsverein erzählt mit Uhrenausstellung Stadtgeschichte

Von: Christian Masengarb

Organisatoren: Der Arbeitskreis Veranstaltungen des Museumsvereins um (v.l.) Eva Egginger, Andreas Kempf, Susanne Nortmeier, Hermann Kraus und Maria Krüger-Basener neben der alten Uhr der Fabrik in Müller am Berg. © Steffen Gerber

Der Miesbacher Museumsverein macht mit seiner Ausstellung „Miesbach und seine Uhren – Geschichte(n) aus fünf Jahrhunderten“ die Stadt und seine Menschen erlebbar.

Miesbach – „Frau Schneider erinnert sich noch gut an die Turmuhr der Papierfabrik in Müller am Baum“, erzählt Susanne Nortmeier vom Museumsverein Miesbach bei der Vorabbesichtigung der Ausstellung „Miesbach und seine Uhren – Geschichte(n) aus fünf Jahrhunderten“ im Miesbacher Rathaus. Nortmeier liest aus einer der für die Ausstellung gedruckten Zeitungen, in denen Menschen der Region die Geschichten der Uhren erzählen. Die Turmuhr aus dem Jahr 1910 steht zu ihrer Rechten. Schneider, geboren 1943, hat ihre Kindheit in Müller am Baum verbracht und einem ihrer Brüder, der als Techniker in der Fabrik arbeitete, beim Aufziehen der Uhr zugesehen.

Anhand von Uhrengeschichten wie dieser will der Museumsverein die Geschichte der Stadt und ihrer Menschen in seiner Ausstellung mit Leben erfüllen. Im Foyer des Rathauses zeigen gut zehn Vitrinen unter anderem eine Bergwerksuhr aus dem Jahr 1920, eine Barockuhr des Klosters Weyarn aus dem Jahr 1750 und eine Nachtwächteruhr aus der Zeit um 1870. Mit Uhren wie letzterer dokumentierten Miesbacher Nachtwächter noch bis 1941, bei ihren Rundgängen alle Punkte abgegangen zu sein, erklärt Nortmeier. Durch die Besucher im gut gefüllten Foyer geht ein Raunen: „Aha!“

Alle ausgestellten Uhren stammen aus dem Archiv des Museumsvereins oder von privaten Spendern. Dass die Ausstellung die Stücke nicht nur zeigt, sondern mit Stadtgeschichte verknüpft, ist ihre erste Besonderheit. Nortmeier: „Zeit lässt sich physisch und philosophisch betrachten. Wir machen beides.“

Die zweite Besonderheit: Die Ausstellung ist das Erstlingswerk des neu gegründeten Arbeitskreises Ausstellungen des Museumsvereins (wir berichteten) und soll Auftakt zu weiteren Veranstaltungen sein. „Der Verein kümmert sich seit mehr als 20 Jahren um Räumlichkeiten für ein Museum, aber ich wollte Ausstellungen machen“, erzählte Hermann Kraus. Maria Krüger-Basener, Andreas Kempf, Susanne Nortmeier und Eva Egginger hätten sofort mitgemacht. Ihr Eifer sei nun angestachelt und weitere Projekte in Planung.

Besonderheit Nummer drei: Der Museumsverein hat den Ort der Ausstellung mit Bedacht gewählt, sagt Kraus. „Die Ausstellung könnte ein neues Nachdenken über ein Museum in Miesbach bewirken.“ Sie zeige, welch bemerkenswerte Gegenstände Museumsverein und private Spender besitzen. „Das wir als Ort das Rathaus gewählt haben, ist natürlich kein Zufall.“ Die Verantwortlichen für ein künftiges Museum gingen dort ein und aus. Kraus: „Wenn es gelingt, zu zeigen, dass die Beschäftigung mit unserer Geschichte spannend und unterhaltsam sein kann, werden unsere Stadtväter das Museum vielleicht nicht länger als lästige Pflichtaufgabe ansehen, sondern als Herausforderung, die uns erkennen lässt, dass wir immer auf den Schultern unserer Vorväter stehen.“

Das Programm

Die kostenlose Ausstellung ist bis 27. Mai zu den regulären Öffnungszeiten des Rathauses sowie dienstags von 17 bis 19 Uhr zu sehen. Zweimal finden donnerstags Sondertermine statt: am 12. Mai eine Uhrensprechstunde mit Uhrmachermeister Christian Schmeller und am 19. Mai ein Erzählcafé mit Alexander Langheiter.