Warum der 30-Minuten-Takt  noch auf sich warten lässt

Der Kreistag hat den Nahverkehrsplan auf den Weg gebracht. Schon 2020 könnte es erste Maßnahmen geben, aber nur in sehr eingeschränktem Umfang. Warum das so ist, lesen Sie hier.

Landkreis – Als „gelungenes Werk“ bezeichnete ihn FWG-Fraktionssprecher Norbert Kerkel, von einem „epochalen Werk“ sprach gar Anastasia Stadler (CSU). Tatsächlich gibt es – erstmals seit 1997 – wieder einen aktuellen und an der Verkehrsproblematik der Gegenwart orientierten Nahverkehrsplan für den Landkreis. Es sei also „ein Tag, der Geschichte schreiben kann“, sagte Elisabeth Dasch (SPD) bei der Verabschiedung des 260 Seiten starken Papiers im Kreistag. Und schränkte ganz richtig ein: „Sofern wir dranbleiben.“

Spitzingsee und Wildbad Kreuth besser anbinden

Denn fürs Erste kommt der Nahverkehrsplan nur langsam in Fahrt. Die meisten Buslinien sind bis 2027 vergeben, umfassende Veränderungen lassen sich vorher schlichtweg nicht realisieren. Bestenfalls kann der Landkreis als Aufgabenträger des öffentlichen Busverkehrs – und nichts anderes ist im Nahverkehrsplan auch hinterlegt – an Stellschrauben drehen. „Im kommenden Jahr haben wir nur 150 000 Euro im Haushalt vorgesehen, weil vergaberechtlich keine Möglichkeit besteht, alles gleich scharf zu schalten“, erläuterte Peter Schiffmann, Fachbereichsleiter Mobilität am Landratsamt. Als konkrete Beispiele nannte er auf Anfrage von Christine Negele (SPD) einzelne touristische Linien am Wochenende, beispielsweise die Anbindung von Schliersee an den Spitzingsee oder die Achse Tegernsee – Wildbad Kreuth.

30-Minuten-Takt auf allen Achsen - aber nicht vor 2027

Langfristig freilich verfolgt der Nahverkehrsplan ehrgeizige Ziele. Erik Meder vom Verkehrsplanungsbüro Gevas in München, das den Plan zusammen mit der Zukunftswerkstatt Mobilität erarbeitet hatte, konkretisierte auf Bitten von Roland Klebe (Grüne) die sogenannten Richtwerte, die man eines Tages erreichen möchte. Sie sehen einen 30-Minuten-Takt auf allen Achsen und an sieben Tagen während der Normalverkehrszeiten vor – also montags bis freitags von 6 bis 20 Uhr, samstags von 7 bis 20 Uhr sowie sonntags von 8 bis 20 Uhr (im Winter bis 17 Uhr). Auf der West-Ost-Achse, auf der eines Tages der vom Freistaat geförderte Alpenbus verkehren soll, umfasst die Normalverkehrszeit nur Montag bis Samstag.

Anrufsammeltaxi auf den Prüfstand stellen

Die Kreisräte waren sich allesamt einig, dass der Nahverkehrsplan ein enormes Potenzial birgt, die Umsetzung den Landkreis aber viel Geld kostet. „Wir müssen schauen, wo wir’s rausschneiden können“, formulierte es Landrat Wolfgang Rzehak (Grüne). Und CSU-Fraktionssprecher Josef Bierschneider forderte: „Bereits 2021 müssen wir erheblich mehr Geld einplanen.“ Der Freistaat sei mit der Bestellung neuer Züge und den Elektrifizierungsplänen bei der Bahn aktiv geworden. Jetzt gelte es, eine gute Busanbindung an die Bahnhöfe zu schaffen.

Betty Mehrer forderte auch eine rasche Überarbeitung beim Anrufsammeltaxi (AST). „Es bringt nicht das, was es bringen könnte“, sagte die SPD-Kreisrätin aus Weyarn. Vielfach sei der Bevölkerung das Angebot auch unbekannt. Fachbereichsleiter Schiffmann gab ihr recht. Das Anrufsammeltaxi sei „eine zaache Gschicht“. Im Tegernseer Tal gibt es keine Partnerunternehmen, andernorts wird das Konzept von den Leuten nur wenig angenommen. Die aktuellen Verträge laufen in zwei Jahren aus. „Wir müssen frühzeitig überlegen, ob wir dann mit Taxen weitermachen oder ob es ein alternatives Busangebot gibt.“

Auch Haltestellen müssen attraktiver werden

Der Erfolg des Nahverkehrsplans hängt also von vielen Faktoren und Begleitumständen ab. „Schneller, bequemer, günstiger“, formulierte Thomas Mandl (SPD) die Anforderungen und schloss dabei auch die Qualität der Haltstellen, beispielsweise was Lademöglichkeiten oder Mieträder betrifft, ein. Und Weyarns Bürgermeister Leonhard Wöhr (CSU) mahnte, den Nahverkehrsplan dringend regelmäßig auf den Prüfstand zu stellen. „Bis 2027 ist es lange hin“, sagte er. „Wenn wir 2024 wissen, wie es mit dem Beitritt zum MVV weitergeht, sollten wir noch mal in eine kurze Analyse gehen.“

sh