Um Gasspeicher zu schonen

Von Dieter Dorby schließen

Der Miesbacher Stadtrat unterstützt den Antrag der Grünen, kollektiv Ideen zum Energiesparen zu sammeln. Der TEV sieht derweil keinen Anlass auf sein Sommereis zu verzichten.

Miesbach – Energiesicherheit ist dieser Tage das zentrale Thema in der Miesbacher Stadtpolitik. Nach Diskussionen um die Badetemperatur im Warmfreibad und die Standortsuche für die Heizzentrale im Rahmen des Aufbaus eines Nahwärmenetzes (wir berichteten) waren es die Grünen, die das Thema darüber hinaus generell beleuchten wollten. Sie stellten einen Antrag im Stadtrat, wonach die Stadt prüfen soll, wie das Energiesparen aktiv unterstützen kann.

Miesbacher Stadtrat sucht Energiespar-Möglichkeiten

Dabei gehe es nicht nur darum, das im Zuge des Ukraine-Kriegs knappe Gas zu sparen, erläuterte Gebäude- und Energiereferent Manfred Burger: „Auch eine Verringerung des Stromverbrauchs ist relevant, weil dann weniger Gas und Kohle verstromt werden müssen. Stromsparen ist also ein wichtiger Beitrag.“ Schon kleine Maßnahmen könnten dabei ein Stück weit helfen. Und bei größeren müsse die Stadt investieren. Eines stellte Burger jedoch klar: „Es geht uns nicht darum, der Verwaltung Arbeit zu machen. Wir wollen damit etwas konkret erreichen.“

Eine Sorge, die zumindest bei Bürgermeister Gerhard Braunmiller (CSU) unbegründet war. „Wir von der Verwaltung unterstützen das“, entgegnete er, ließ Burger aber auch wissen: „Gerne ohne investitative Maßnahmen.“

Auch Markus Seemüller (FWG) begrüßte dieses Thema, wenngleich er feststellte: „Das klingt für mich nach einer Stellenbeschreibung, und zwar nach der eines Energiereferenten.“ Jedoch vermisste Seemüller den Ansatz, auch Innovation zu fördern. Das sei dann ebenso Burgers Aufgabe.

Burger griff Seemüllers Einwand auf: „Als Energiereferent kann ich selbst nichts machen. Deshalb geht dieser Beschluss weiter. Ich kann nur Vorschläge machen, aber hier geht es ja auch darum, dass die Ideen umgesetzt werden.“

Der Stadtrat stimmte dem Beschlussvorschlag einstimmig zu. Damit hat Energiereferent Burger nun die Aufgabe, kurz- und mittelfristige Maßnahmen zu ermitteln, wie Energie eingespart werden kann. Dabei sollen auch Anregungen aus dem Stadtrat und aus der Verwaltung berücksichtigt werden. Die Ideensammlung wird in der Folge der Energiewende Oberland im Rahmen des bereits beauftragten Energiemanagements zur Prüfung und Beurteilung vorgelegt. Kleinere Maßnahmen werden in Absprache mit der Verwaltung direkt umgesetzt. Über die Verwirklichung größerer Ideen entscheidet unterdessen der Stadtrat.

Kritik am Sommereis: TEV Miesbach erklärt seine Gründe

Im Zuge der Diskussion ums Energiesparen in Miesbach kam auch die Rede auf den TEV Miesbach. Wie Michael Lechner (FWG) anmerkte, sei im Miesbacher Eisstadion bereits Eis bereitet worden. Seine Frage dazu: „Wie passt Eis im Hochsommer bitteschön zum Energiesparen?“



Eine Frage, die unsere Zeitung weiterreichte an Oliver Back, Zweiter Vorsitzender des TEV Miesbach. Der verweist darauf, dass das Sommereis einen nicht unwesentlichen Teil im Wirtschaftsplan des Vereins einnimmt. „Wir haben Mitte Juni mit dem Eisbereiten begonnen“, berichtet er. Früher also als die umliegenden Vereine. Damit seien viele Eissportler nach Miesbach gekommen, was dem Verein wichtige Einnahmen beschert. Wie Back betont, werde das Eis nicht mit Gas, sondern mit Strom erzeugt, ebenso laufe der der Entfeuchter mit Strom.

„Gas brauchen wir nur für das Warmwasser unserer Duschen“, sagt Back. „Da geht’s uns wie allen anderen Sportvereinen.“ Die Wirtschaftlichkeit ist für den TEV ein zentraler Punkt. Denn anders als in den meisten anderen Orten mit Eishallen im Umkreis gehört das Miesbacher Eisstadion nicht der Stadt, sondern dem Verein. Damit kann der TEV zwar frei entscheiden, muss aber – abgesehen von Zuschüssen – den Unterhalt selbst stemmen.



Im Zuge der Eisverfügbarkeit gelang dem TEV auch ein Coup. Die Frauen-Eishockeymannschaft des ESC Planegg, die in der DFEL, der ersten Liga, spielt, hat Miesbach zu ihrem neuen Heimstadion auserkoren. Da wegen der weiten Reisen die Liga Doppelspieltage praktiziert, bedeute das für die Stadt regelmäßig zusätzliche Übernachtungen, erklärt Back.

Hauptmotivation für das Sommereis seien aber die Kinder. „Wir haben pro Woche rund 250 Kinder bei uns auf dem Eis – aus Miesbach und der Region“, sagt Back. „Das ist toll. Denn wir sehen es als unsere Verpflichtung, den Kindern ihren Sport zu ermöglichen.“ Gerade nach den schwierigen Corona-Phasen sei dies dem TEV ein besonderes Anliegen. Zumal der Verein ohnehin sehr auf den Breitensport ausgerichtet sei. Mit der Bayernliga-Mannschaft habe das Sommereis wenig zu tun. „Von 50 Stunden pro Woche entfallen dabei zwei auf unsere Erste Mannschaft“, sagt Back. Für den laufenden Betrieb sei die Vermarktung der Eisfläche aber unerlässlich.



Der Gedanke von Ökologie und Nachhaltigkeit komme dennoch beim TEV Miesbach nicht zu kurz, erläutert der Vize-Vorsitzende. Dank der energetischen Sanierung der Halle spare sich der Verein viel Geld, was die etwaigen Zusatzkosten für das Sommereis auffange. Und auch die nächste Aktion ist schon in der Mache. So plant der TEV eine Kooperation mit der Bayerischen Regiobahn (BRB). Unter dem Titel „Zug zum Spiel“wird ein spezielles Bahnticket geplant, mit dem Fans für sechs Euro im BRB-Netz nach Miesbach fahren können – ohne Auto.