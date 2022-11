Miesbacher Star-Fotograf stellt in renommierter Galerie aus

„Himmel in Bayern“ heißt diese „Himmel in Bayern“ heißt diese Fotografie, neben der (v.r.) Wolfgang Salewski, Hans-Günther Kaufmann und Franz Schwaiger stehen. Foto: Heinz Weissfuss

Hans-Günther Kaufmann (79) zeigt Werke in München

Von Stephen Hank schließen

Der Miesbacher Fotograf Hans-Günther Kaufmann (79) zeigt einige seiner Werke jetzt in der Münchner Galerie Ruetz. Die Ausstellung ist Abt Odilo Lechner gewidmet.

Miesbach/München – Er hat mit dem Papst zu Abend gegessen und für den Playboy Fotos von nackten Frauen gemacht. Der Fotograf Hans-Günther Kaufmann (79) ist ein Mann der Gegensätze. Den Zauber der Natur zeigt der Miesbacher jetzt mit großflächigen Landschaftsfotografien in der renommierten Münchner Galerie Ruetz.

Kunstinteressierte Bürger aus dem Landkreis kennen die Bilder bereits. Eine Woche lang waren sie im Frühjahr in den herzoglichen Räumen im Schloss Tegernsee zu sehen. Die Ausstellung „Vergelt’s Gott, Odilo“ ist Kaufmanns gutem Freund Abt Odilo Lechner gewidmet. Der Benediktinermönch starb zwar vor fünf Jahren, „aber er ist immer noch da“, sagte Kaufmann in seiner Ansprache bei der Ausstellungseröffnung: „Morgens, wenn ich bete, habe ich das Gefühl, er sei im Zimmer nebenan.“ Anders die berühmte jüngere Schwester, die Schauspielerin Christine Kaufmann. Ihr war der 79-Jährige im Leben eng verbunden. „Nach ihrem Tod“, gestand er, „war sie aber weg.“

Mit Aufnahmen wie „Genesis“ oder „Himmel in Bayern“ möchte der Miesbacher in seiner aktuellen Ausstellung die Schönheit der Schöpfung Gottes zeigen. Auch etliche Weggefährten und Freunde aus dem Landkreis bewunderten bei der Vernissage die großflächigen Fotografien. Mit dabei waren unter anderem der frühere Paulaner-Chef und Krisenmanager Wolfgang Salewski (79) aus Irschenberg, der auch mal das Krankenhaus Agatharied interimsweise geleitet hatte, und der Deutschland-Geschäftsführer des Kaffeeunternehmens Segafredo, Franz Schwaiger (61) aus Weyarn.

Am Rande der Ausstellung verriet Kaufmann, dass er noch lange nicht an Ruhestand denkt. „Ich habe noch ganz viele Projekte“, sagte er und erzählte stolz, dass die Filmproduzentin Susanne Porsche (70), mit der er regelmäßig Schafkopf spielt, einen Film über sein Leben plant. Auf den darf man gespannt sein: „Der Günther ist ein Mann mit Tiefgang, ein unheimlich spannender Charakter“, schwärmte Schwaiger.

Die Ausstellung in der Galerie von Gabriele Ruetz in der Gabelsbergerstraße 7 in München ist noch bis 8. Januar zu sehen.