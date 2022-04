Miesbacher Tafel spürt die Auswirkungen des Ukraine-Kriegs

Bei der Tafel in Schliersee herrscht reger Andrang - auch durch Ukrainer. © Thomas Plettenberg

Den Krieg in der Ukraine und dessen Folgen bekommen auch die Tafeln zu spüren. Sie versorgen jetzt mehr als doppelt so viele Familien wie vorher.

Miesbach – Den Krieg in der Ukraine und dessen Folgen – Flüchtlinge, Verteuerungen und Verknappung – bekommen auch die Tafeln zu spüren. Normalerweise kommen an die 30 Familien zu einer der beiden Ausgabestellen der Miesbacher Tafel, sagt deren Leiter Simon Horst, der zugleich stellvertretender Kreisgeschäftsführer beim Bayerischen Roten Kreuz (BRK) in Miesbach ist.

Mit Kriegsbeginn habe sich diese Zahl mehr als verdoppelt. „Jetzt versorgen wir etwa 80 Familien“, sagt Horst. Das stelle die Tafel, die vom BRK betrieben wird, vor Probleme. Zudem komme es aktuell zu Engpässen in der Lebensmittelversorgung. „Wegen der Krise ist derzeit vieles sehr teuer oder vergriffen“, berichtet Horst. So trifft ein erhöhter Bedarf an Gütern auf eine sinkende Angebotsmenge.

Nötig sind also Lösungen, um die Versorgung der Hilfsbedürftigen sicherstellen. Für Horst kommt es daher darauf an, im Gespräch Lieferanten für diese Situation zu sensibilisieren. Gemeinsam werde überlegt, ob man auf Alternativprodukte umsteigen kann. Man frage auch, ob die Lieferanten benötigte Waren zurückhalten können, damit sie der Tafel zur Verfügung stehen. „Wir hoffen auf die Hilfsbereitschaft der Lieferanten.“

Zu diesen zählt auch der Rewe-Markt in Hausham. Marktleiter André Hilmes hatte sich jüngst dazu entschlossen, seine Kunden direkt anzusprechen und um den Kauf von Waren für die Tafel zu bitten. Dazu nutzte er auch die eigene Facebook-Seite. Die Rückmeldungen seien sehr gut, berichtet Hilmes. Viele Menschen würden auch anrufen und fragen, was konkret benötigt werde. Zudem kann die Tafel laut Horst durch Spendengeld Waren zukaufen. Auf ihre Lieferanten und Unterstützer kann die Miesbacher Tafel offenbar zählen: Man habe „nur positive Resonanz“ erhalten, berichtet Horst.

Langfristig Netzwerke und Kontakte nötig

Unbürokratische Hilfe möchte auch die Miesbacher Tafel leisten. Daher reiche irgendein Dokument, das zeigt, dass die Menschen aus der Ukraine kommen, sagt Tafel-Leiter Horst. Kommuniziert werde an den Ausgabestellen mit Handy oder Hand und Fuß. Aber daran gewöhne man sich schnell.

Langfristig sei es wichtig, dass die Menschen durch staatliche Hilfen unterstützt werden. „Ziel sollte es sein, dass sich die Menschen selbst versorgen können“, findet Horst. Dazu seien Netzwerke und Kontakte nötig, aber auch die Anerkennung als Geflüchtete. Dadurch bekämen die Menschen Anspruch auf Sozialleistungen vom Staat. Bis es so weit ist, zählt die Miesbacher Tafel auf ihre Partner und Spender, sagt Horst: „Die tun alles Mögliche, um die Tafel gut zu versorgen.

von Andreas Wolkenstein