Miesbacher Wochenmarkt: Zwei Urgesteine gehen nach Jahrzehnten in den Ruhestand

Von: Sebastian Grauvogl

Die Kunden werden sie vermissen: Max und Christine Wagner an ihrem Eier- und Geflügelstand auf dem Miesbacher Wochenmarkt. Am Donnerstag, 28. Juli, sind sie zum letzten Mal da. © Florian Bachmeier

Genau zweimal haben Max und Christine Wagner den Miesbacher Wochenmarkt verpasst. Seit Jahrzehnten erfreuen sie hier die Kunden mit Eiern, Geflügel und Co. Jetzt gehen sie in den Ruhestand.

Miesbach – Ein rot-weiß-gestreifter Schirm, ein paar Holzböcke und eine alte Tischplatte: Mehr brauchen die Wagners nicht für ihren Stand auf dem Miesbacher Wochenmarkt. Den bestücken sie am frühen Morgen mit palettenweise Eiern, Geflügel und Wild. Mindestens genau so wichtig wie die Frische und regionale Herkunft ihrer Waren sind ihnen die Gespräche mit den Kunden. Denn so lang kann die Schlange gar nicht sein, dass Max Wagner (65) und seine Frau Christine (66) nicht Zeit für einen Ratsch hätten.

„Wir haben viel mitbekommen von den Leuten“, sagt Max Wagner. Von Liebe und Familienglück, aber auch von Krankheiten und Trauer. Ausgehorcht haben sie ihre Kunden aber nie, betont Wagner. Nur, wenn ältere Herrschaften von einer Woche auf die andere plötzlich nicht mehr zum Eierholen gekommen sind. „Dann haben wir schon mal bei anderen nachgefragt, ob sie was wissen.“ Die Antwort war nicht selten eine traurige.

Auch die Kunden sind traurig über den Abschied

Ein paar Tränen sind auch in den vergangenen Wochen über die Wangen des einen oder anderen Stammkunden der Wagners geflossen. Denn am Donnerstag, 28. Juli, heißt es für die Wagners selbst Abschiednehmen. Nach Jahrzehnten auf dem Miesbacher Wochenmarkt geht das Händler-Ehepaar aus Tittmoning in den verdienten Ruhestand. Wie sehr sie den Miesbachern ans Herz gewachsen sind, zeigen ihnen diese mit Blumensträußen und vielen guten Wünschen.

Doch nicht nur für die Kreisstadt, sondern auch für die Wagners selbst endet eine Ära. Denn das Marktgeschäft ist in ihrer Familie tief verwurzelt. Schon Max Wagners Großvater kaufte Eier und Obst bei den Bauern, sein Vater und Onkel belieferten damit Hotels, Wirtschaften und Läden im Landkreis Miesbach. Weil die Schwester seiner Großmutter ein Haus am Miesbacher Marktwinkl bewohnte, eröffneten die Wagners hier an den Wochenmarkttagen einen Garagenverkauf. Weil der so gut lief, dass die Kunden in Karawanen vom Markt dorthin marschierten, klopfte bald ein Vertreter aus dem Rathaus an und fragte, ob die Wagners ihren Stand nicht lieber vorne bei allen anderen aufbauen wollen. „So mussten wir uns nicht mal bewerben, sondern wurden einfach gefragt“, erzählt Max Wagner.

Ob Hitze oder Kälte: Die Wagners waren immer da

Sie dankten es den Miesbachern mit einer Konstanz, die nur die wenigsten Händler vorweisen können. Ob Gluthitze oder Eiseskälte: Die Wagners waren immer da, Urlaub kannten sie nicht. Genau zweimal mussten sie in all den Jahrzehnten passen, erinnert sich Max Wagner: „Einmal hatten wir Corona, und einmal bin ich daheim von der Leiter gefallen.“

Die Kunden wussten diese Treue zu schätzen – und kauften ebenso regelmäßig bei den Wagners ein. Unumstrittener Bestseller: die Eier. Vier verschiedene Größen lagen in den Schachteln bereit: S (weniger als 53 Gramm), M (53 bis 63 Gramm), L (63 bis 73 Gramm) und XL (mehr als 73 Gramm). Die Vorlieben der Miesbacher waren ebenso vielfältig: Manche kauften kistenweise Eier für die Gastronomie, manche nur sechs Stück für den Kuchen. Und sogar einzeln gingen die ovalen Schmankerl hin und wieder über den Tapeziertisch, erzählt Wagner. „Wenn einer am nächsten Tag in den Urlaub gefahren ist und am Abend vorher noch ein Brotzeit-Ei wollte.“

Generell sei das Marktgeschäft in all den Jahren gut gelaufen, sagt Wagner. Durch Corona habe der regionale Einkauf unter freiem Himmel sogar noch mal deutlich an Beliebtheit gewonnen.

Die Wagners hätten in ihren letzten Tagen in Miesbach sogar noch ihren Schirm verkaufen können. So mancher hätte sich den nostalgischen Schattenspender gern als Souvenir gesichert, erzählt Max Wagner und lacht. Ja sogar als Filmrequisite sei er angefragt worden. Doch der „Eiermo“ blieb standhaft – wie sein Schirm in all den Jahren auch. Wenn die Wagners zum letzten Mal ihren Marktstand abbauen, werden sie ihn einpacken und mit nach Hause nehmen. Vielleicht kommt er ja da wieder zum Einsatz, meint Wagner: „Aber nur noch im Garten.“

