Miesbacherin (17) mit Roller gestürzt - leicht verletzt

Am Montag ist eine 17-Jährige Miesbacherin mit ihrem Roller in Miesbach gestürzt und hat sich dabei leicht verletzt. Schuld war ein technischer Defekt.

Miesbach – Am Montag ist eine 17-Jährige Miesbacherin mit ihrem Roller in Miesbach gestürzt und hat sich dabei leicht verletzt. Wie die Polizei meldet, fuhr die Frau gegen 15.55 Uhr die Kolpingstraße in südlicher Richtung. Wegen eines technischen Defekts tropfte aus ihrem Roller Öl auf den Hinterreifen. Dadurch verlor die Fahrerin die Kontrolle über ihr Gefährt und stürzte. Am Roller entstand geringer Sachschaden. Die Feuerwehr Miesbach rückte mit zwölf Einsatzkräften aus, um die Ölspur zu beseitigen. Die Kolpingstraße wurde für etwa 20 Minuten gesperrt.