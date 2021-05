Miesbacherin kämpft im TV um den Back-Titel

Start am Muttertag in Sat.1 bei „Das große Backen - Die Profis“

von Dieter Dorby schließen

Wer vor einem Millionenpublikum in der Backstube bestehen und einen Wettbewerb gewinnen will, muss sein Handwerk beherrschen. Veronika Mader aus Miesbach hat diese Herausforderung angenommen. Ab diesem Sonntag tritt sie in der TV-Reihe „Das große Backen – Die Profis“ auf Sat.1 an.

Miesbach – Es gibt Begegnungen, die unerwartete Folgen haben. Als Veronika Mader 2019 nach dem Besuch der Meisterschule die Kunst der französischen Pâtisserie kennenlernen wollte und deshalb vorübergehend in der Pâtisserie Theodor in Landau in der Pfalz arbeitete, ahnte die Konditorin nicht, dass sie dieser Weg ins TV-Studio führen würde. Nun ist die 25-jährige Miesbacherin an diesem Sonntag zusammen mit ihrem Kollegen Alexander Scheid in der Sat.1-Sendung „Das große Profi-Backen“ zu sehen (17.45 Uhr) – als bislang jüngste Teilnehmerin.

Denn Anfang 2020 hatte Theodor-Inhaber Scheid die Bewerbung bei Sat.1 gestartet – und tatsächlich hatte es geklappt. Zum Mitmachen musste er die junge Miesbacherin nicht groß überreden: „Es hat nicht lange gedauert, bis ich Ja gesagt habe.“

Miesbacherin kämpft im TV um Back-Titel

Auch dass sie gerade eine neue Stelle angefangen hat – Mader arbeitet bei der Pâtisserie Lehmann in München-Giesing, ihre Backstube ist aber im Holzkirchner Gewerbegebiet –, stand dem Vorhaben nicht im Weg. „Mein neuer Arbeitgeber hat mich dabei super unterstützt.“

Denn gedreht wurde in Berlin. Für die junge Konditormeisterin war es eine „tolle Erfahrung“, sich zusammen mit dem 29-jährigen Konditormeister Scheid den Aufgaben zu stellen.„Es war eine sehr gute Zusammenarbeit“, schwärmt die 25-Jährige. Acht Aufgaben, sogenannte Challenges, gilt es für die Teams im Idealfall zu bewältigen. „Sechs davon sind bekannt“, berichtet sie. „Auf die kann man sich vorbereiten. Dabei sind die eigenen Ideen gefragt.“ Zwei weitere jedoch sind Überraschungsaufgaben – vor allem gehe es um Spontaneität, Kreativität und Improvisationstalent.

„Das ist eine sehr herausfordernde Situation“, stellt Mader rückblickend fest. Wie sie sich mit ihrem Partner geschlagen hat, darf sie natürlich nicht verraten, denn den Zuschauern soll ja die Spannung nicht verdorben werden. Nur so viel sagt sie: „Es ist schon schwierig, unter Zeitdruck zu improvisieren.“

Miesbach: Konditorin macht bei Sat.1-TV-Show mit

Aber Spaß gemacht hat es trotzdem. „Mir hat es schon immer Freude gemacht, etwas auszuprobieren“, sagt sie. „Außerdem arbeite ich gerne mit unterschiedlichen Rohstoffen und Konsistenzen.“ Die Zusammenarbeit mit ihrem früheren Chef Alexander Scheid lief jedenfalls sehr gut. „Wir sind beide sehr unkompliziert und direkt“, sagt die Konditorin. „Wir waren uns auch im Studio immer schnell einig.“

Die Reihe umfasst vier Sendungen. Ins Finale schaffen es drei der sechs Teams. Für sie geht es um 10 000 Euro und um den goldenen Cupcake. Ob es Veronika Mader und Alexander Scheid so weit geschafft haben? Wer weiß. Auf jeden Fall hat Mader ihre Teilnahme nicht bereut. „So etwas macht man nur einmal im Leben. Und man sammelt so viele Erfahrungen.“ Vor allem unter Zeitdruck einen klaren Kopf zu bewahren.

Interessant war es für sie, die anderen Kollegen kennenzulernen und zu sehen, wie die arbeiten. Das Wichtigste für Veronika Mader ist aber: „Wir konnten unser Handwerk einem großen Publikum präsentieren und zeigen, wie schön unser Beruf ist.“

ddy

Alles aus Ihrer Region! Unser brandneuer Miesbach-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Miesbach – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.