Disziplinarklage gegen CSU-Politiker: Bayern will verurteiltem Ex-Landrat die Pension streichen

Jakob Kreidl (r.) soll die Pension aberkannt werden. © Peter Kneffel/dpa

Jakob Kreidl (CSU) droht neues Ungemach: Der Freistaat will ihm die Pension streichen. Ein Verfahren ist in der Mache.

Miesbach/München ‒ Bayern will dem wegen der Miesbacher Sparkassenaffäre verurteilten Ex-Landrat Jakob Kreidl die Pension streichen. Die Landesanwaltschaft hat am Freitag Disziplinarklage gegen ihn erhoben, wie ein Sprecher am Montag der Deutschen Presse-Agentur sagte - „mit dem Ziel der Aberkennung des Ruhegehalts“.

Disziplinarklage gegen Miesbachs Ex-Landrat Jakob Kreidl (CSU) „mit dem Ziel der Aberkennung des Ruhegehalts“

Das Landgericht München II hatte den früheren CSU-Landrat Kreidl im Mai dieses Jahres auch in einem zweiten Prozess wegen Untreue zu einer Bewährungsstrafe verurteilt, ebenso wie den ehemaligen Vorstandschef der Sparkasse Miesbach-Tegernsee, Georg Bromme.

Der lockere Umgang mit den Sparkassen-Geldern hatte vor knapp zehn Jahren erheblich für Wirbel gesorgt. Für Zehntausende Euro reiste man in Fünf-Sterne-Hotels und genoss einen „James-Bond-Ausflug“ mit Gondelfahrt, man lud zu einer Geburtsparty, trank Hunderte Euro teuren Wein oder spendierte Beauty-Anwendungen für Ehefrauen.

