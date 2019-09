Miesbachs Helden an einem Platz vereint

Stromübertragung und Brückenrettung: Zwei der wichtigsten Ereignisse Miesbachs werden nun an einem Ort gemeinsam gewürdigt. Und der Platz wird weiter aufgewertet.

Miesbach – Die einen verhalfen der Kreisstadt zu Weltruhm, die anderen retteten sie vor der sicheren Zerstörung. Marcel Deprez, Oskar von Miller, Josef Seitz, Karl Förg, Anton Kohlndorfer und Hanns Sirtl sind Namen, die jeder Miesbacher kennen sollte. Während den beiden Erstgenannten mit der Stromübertragung vom Miesbacher Bergwerk zum Münchner Glaspalast am 15. September 1882 eine technische Meisterleistung glückte, riskierten die anderen Vier ihr Leben, als sie am 1. Mai 1945 die von der SS geplante Sprengung der Johannisbrücke vereitelten.

Sechs Helden der Stadtgeschichte also, die künftig auch an einem gemeinsamen Platz gewürdigt werden. Nachdem das Stromübertragungsdenkmal im Zuge des Neubaus der Johannisbrücke auf die andere Seite des Bahngleis gewandert ist, bildet es dort ein Ensemble mit dem Gedenkstein für die Rettung der Brücke. Seit wenigen Wochen plätschert nun wieder das Wasser von der jetzt in Goldfarbe beschichteten Metallplatte unter der von Künstler Norbert R. Wittmoser als Pluspol gestalteten Weltkugel. Das alte, mit Kopfsteinpflaster verkleidete Becken wurde durch eine moderne Variante aus Beton ersetzt, berichtet Jürgen Brückner, Tiefbautechniker der Stadt Miesbach.

Eine Auffrischung mit Samthandschuhen, könnte man sagen. Denn so gut wie jeden Handgriff haben Brückner und seine Kollegin mit der Witwe des Künstlers sowie Barbara Wank vom Stadtarchiv genau besprochen. „Da muss man aufpassen, dass man das Urheberrecht nicht verletzt“, erklärt Brückner. Und natürlich auch das Erbe einiger der bedeutendsten Männer Miesbachs weiterhin würdig präsentiert.

Deshalb soll der neue Platz in der frisch gestalteten Grünanlage noch weiter aufgewertet werden. Laut Brückner soll er künftig mit LED-Lampen schön und hell beleuchtet werden. Noch in Arbeit befinden sich die Info-Tafeln, die die historischen Hintergründe von Stromübertragungsdenkmal und Brücken-Gedenkstein erklären. Neben Text sollen die Schilder auch altes Bildmaterial enthalten. Dies stamme unter anderem aus den Beständen des Deutschen Museums München, erklärt Brückner.

Schon in den vergangenen Wochen hat der Tiefbautechniker beobachtet, dass der neue Miesbacher „Heldenplatz“ von den Bürgern gut angenommen wird. Das liegt zumindest zu einem gewissen Teil auch an den Sitzbänken, die die Stadt bereits dort aufgestellt hat. Ein wertvolles Fleckerl also – historisch, aber auch in Sachen Aufenthaltsqualität. Und, ist Brückner überzeugt, bald ein fester Anlaufpunkt jeder Stadtführung in Miesbach.

sg