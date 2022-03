Miesbachs Schulden-Schock: Kreisstadt kommt an die Grenze zur Überschuldung

Von: Dieter Dorby

Teilen

Teuer, aber politisch gewollt: Das Warmfreibad soll für 4,1 Millionen Euro umgebaut werden. © Thomas Plettenberg

Die Stadt Miesbach stellt für dieses Jahr in jeder Hinsicht einen Rekord-Haushalt auf: So hoch wie nie, so viele neue Schulden wie nie. Aber damit nicht genug: Bis auf 42 Millionen Euro könnte die Verschuldung bis 2025 klettern. Im Finanzausschuss gab es dennoch grünes Licht – und kritische Worte.

Miesbach – Es sind Zahlen, die einzeln betrachtet nicht überraschen, in der Summe aber gewaltig sind. 10,8 Millionen Euro nimmt die Kreisstadt heuer voraussichtlich an Krediten auf und schraubt damit den Schuldenstand zum Jahresende auf 29,1 Millionen hoch. Allein 16,2 Millionen werden verbaut, allen voran bei der Kinderbetreuung in Hort und Kloster, im Straßenbau und beim lange geplanten Umbau des Warmfreibads.

Dabei hat die Stadt 2021 mehr Gewerbesteuer eingenommen als geplant und weniger ausgegeben als befürchtet, weil einige Projekte sich verschoben oder nicht zustande kamen. Stichwort: keine Angebote bei Bauausschreibungen. Die Folge war, dass der Schuldenstand zum 1. Januar 2022 sogar unter 20 Millionen Euro lag, weil keine neuen Kredite gebraucht wurden. Doch aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Was 2021 nicht erledigt wurde, steht heuer an.

Lesen Sie auch den Kommentar zum Haushalt 2022: Extrem nah dran an der Überschuldung

Das Allermeiste sind Pflichtaufgaben wie der Umbau des Klosters in ein Kinderhaus, was allein mit 3,54 Millionen zu Buche schlägt. „Wir investieren massiv in die Kinderbetreuung“, stellte Bürgermeister Gerhard Braunmiller (CSU) am Donnerstagabend im Finanzausschuss fest. Und der Badumbau mit 4,1 Millionen als freiwillige Leistung ist politisch gewollt.

Viele Pflichtaufgaben drängen

Das Dilemma geht auch die nächsten Jahre so weiter: Viele Pflichtaufgaben müssen beendet oder neu angepackt werden – trotz steigender Kosten bei Personal, Material und Rohstoffen. So ist laut Kämmerer Josef Schäffler bis 2025 ein Schuldenstand von 42,6 Millionen Euro absehbar. Gleichzeitig ist ungewiss, ob die Einnahmen coronabedingt nicht doch noch einknicken.

Dennoch empfahl der Ausschuss fast geschlossen das Zahlenwerk dem Stadtrat zum Beschluss. Lediglich die Ex-Vize-Bürgermeister Paul Fertl (SPD) und Michael Lechner (FWG) votierten dagegen. Für Fertl ist es ein „problematischer Haushalt“ – noch nie habe man so viel auf einmal aufgenommen. Lechner rügte indes, dass man dennoch immer wieder Pläne schmiede, die man finanziell nicht umsetzen kann.

„Haushalt realistischer als zuletzt“

Sein Fraktionskollege Markus Seemüller unterstützte den Haushalt, „weil er diesmal ehrlich ist“. Unrealistische Projekte wie die Umgestaltung des Marktplatzes, das Parkdeck am Eisstadion und die Nahwärme per Pellets am Rathaus seien rausgenommen worden. Und die Umgestaltung der Riviera werde kleiner ausfallen. Alfred Mittermaier (CSU) sah die Verschuldung entspannt: „Das ist ein Plan. Wir müssen wie früher abwarten, was machbar ist.“

Das Landratsamt hat den Ansatz als politische Entscheidung des Stadtrats nur zur Kenntnis genommen und keine Aussage zur Genehmigung gemacht. Immerhin: Miesbach kann seine Darlehen tilgen, die positive Leistungsfähigkeit ist 2022 noch gegeben – 2023 aber schon nicht mehr. 2024 soll es wieder besser werden. Jedoch: Der Grat zur Überschuldung ist extrem schmal.

Miesbachs Haushalt 2022 in Zahlen

Gesamtvolumen 53 965 024 Euro

Verwaltungshaushalt 34 123 684 Euro

Vermögenshaushalt 19 841 340 Euro

Einnahmen

Gewerbesteuer brutto 9 500 000 Euro

Einkommens-/Umsatzsteuerbeteiligung 9 634 000 Euro

Schlüsselzuweisung 0 Euro

Ausgaben

Kreisumlage 9 856 450 Euro

Personalausgaben 6 834 010 Euro

Baumaßnahmen 16 185 700 Euro

Straßenbau mit Beleuchtung 3 632 000 Euro

Schulen 2 465 000 Euro

Kinderbetreuung 4 010 000 Euro

Warmfreibad 1 050 000 Euro

Wasserwerk 1 605 000 Euro

Kreditaufnahme 10 750 000 Euro

Kredittilgung 1 626 140 Euro

Zuführung zum Vermögenshaushalt 1 972 220 Euro

Schuldenstand Januar 2022 19 997 997 Euro

Pro-Kopf-Verschuldung 1009,21 Euro

Pro-Kopf-Verschuldung plus Wasserversorgung 673,41 Euro