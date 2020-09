Ford beim Ausparken gerammt: 1000 Euro Sachschaden

Der Fahrer eines silbernen VW Polo rammte am Freitag beim Ausparken auf dem Miesbacher Stadtplatz einen Ford. Schaden: 1000 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise.

Schaden in Höhe von 1000 Euro richtete der Fahrer eines silbernen VW Polo am vergangenen Freitag an. Wie die Polizei meldet, haben Zeugen beobachtet, wie wie der VW Polo gegen 23.30 Uhr am Miesbacher Stadtplatz beim Ausparken einen dort abgestellten schwarzen Ford mit rumänischer Zulassung rammte.

Der Unfall ereignete sich auf den Parkplätzen vor der Commerzbank. Der Polo ramponierte das Heck des Fords. Nach dem Unfall drückte der Verursacher aufs Gas und fuhr davon, ohne sich um den Schaden zu kümmern oder seine Personalien zu hinterlassen. Nach Angaben der Beobachter hatte der VW Polo ein Miesbacher Kennzeichen. Die Polizei Miesbach bittet um weitere Hinweise auf den Verursacher unter 0 80 25 / 29 90.