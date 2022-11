1,2 Millionen Euro in Brandschutz und Digitalausstattung investiert - jetzt ist Miesbachs Grundschule topmodern

Von: Dieter Dorby

Die erneuerte Grundschule besichtigten (v.l.) Malin Friese mit ihren Kindern Levi und Lina, Hubert Rummel, Inge Jooß, die Architekten Joachim Staudinger und Miriam Mihalovits, Bürgermeister Gerhard Braunmiller, Gabi Köstler, Schulleiterin Susanne Crössmann und Dritter Bürgermeister Franz Mayer. © Stefan Schweihofer

Auch wenn die Miesbacher Grundschule bereits in den 1920er-, 1930er-Jahren erbaut wurde: Jetzt ist das Gebäude auf einem topmodernen Stand. Denn neben der brandschutztechnischen Sanierung wurde auch ein Update bei der digitalen Ausstattung vorgenommen.

Miesbach – Entsprechend beeindruckt zeigten sich bei der Besichtigung Bürgermeister Gerhard Braunmiller und Dritter Bürgermeister Franz Mayer sowie die Stadträtinnen Inge Jooß und Malin Friese sowie Gabi Köstler vom Schulzweckverband, die sich von Schulleiterin Susanne Crössmann, den Architekten Miriam Mihalovits und Joachim Staudinger sowie Hubert Rummel vom städtischen Hochbauamt die Neuerungen zeigen ließen.

Erste Ausschreibung war zu teuer

Dass alles einmal so gut aussehen würde, war einige Zeit unklar, denn zu Beginn lief dieses Bauprojekt alles andere als reibungslos. Der Grund waren wie schon bei anderen Bauvorhaben der Stadt die gestiegenen Preise auf dem Bausektor. „Wir haben im ersten Anlauf keine wirtschaftlichen Angebote erhalten“, berichtete Bürgermeister Gerhard Braunmiller. Nachdem der erste Anlauf 2019 ergebnislos verlaufen war, wurde das Projekt 2020 neu überarbeitet und erneut ausgeschrieben – diesmal mit mehr Erfolg. Die Kosten wurden mit einer Million Euro veranschlagt und – wie Braunmiller betont – auch eingehalten.

Dabei wurde das altehrwürdige Schulhaus an einigen Stellen deutlich verändert. So wurde an der Seite auf Höhe des Freizeit- und Kulturkellers (FuKK) mittels einer Metalltreppe ein zweiter Fluchtweg angelegt. Im Gebäude wurde im obersten Stockwerk eine Schutzwand nebst Brandschutzverglasung eingezogen, um das Treppenhaus vom Gang abtrennen zu können. Während sogenannte brandlastfreie Bereiche ihre alten Schultüren behalten durften, wurden jene mit brennbarer Ausstattung – in der Regel Garderoben der Schüler – mit Brandschutztüren ausgestattet.

Digital ausgestattet: Jetzt ist Miesbachs Grundschule topmodern

In einem zweiten Bauabschnitt wurde die Ausstattung der Grundschule modernisiert. 200.000 Euro kosteten die digitalen Geräte sowie die Verkabelung dazu, wobei 90 Prozent dieser Summe über verschiedene Fördertöpfe bei Bund und Land finanziert wurden. 14 Klassenzimmer wurden so mit Beamern, Dokumentenkameras und digitalen Tafeln, die auch zwei kreidetaugliche Flügel haben, ausgerüstet. Hinzu kamen Leih-Tablets für die Schüler und Laptops für die Lehrer.

Der Hit: der Computerraum

Ein Schmuckstück, das bei den 363 Grundschülern der 15 Klassen riesig ankommt, ist der Computerraum. Hier kann an 16 Arbeitsplätzen digital gelernt und gearbeitet werden. Eine gute Basis für die nächsten Jahre.

