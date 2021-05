4,4 Millionen für Schulen und Kitas: Fördergelder fließen in Landkreis Miesbach

Kommunaler Finanzausgleich

Der Kommunale Finanzausgleich kommt auch dem Landkreis Miesbach zugute. 4,4 Millionen Euro fließen hier in Hochbaumaßnahmen - vor allem in Projekte zur Kinderbetreuung.

Miesbach/Landkreis – Verschiedene Gemeinden und der Landkreis Miesbach selbst bekommen heuer Millionenbeträge aus dem Kommunalen Finanzausgleich des Freistaats – insgesamt 4,39 Millionen Euro. Das Geld fließt in Hochbaumaßnahmen und hier insbesondere in Kinderbetreuungseinrichtungen. „Dieses Geld“, so sagt die CSU-Stimmkreisabgeordnete Ilse Aigner, „ist gut und nachhaltig angelegt – für unsere Kinder und Jugendlichen.“

Für den Finanzausgleich stehen 2021 bayernweit rund 10,36 Milliarden Euro zur Verfügung. Damit erreicht der kommunale Finanzausgleich die gleiche Größenordnung wie 2020 und liegt deutlich über dem Vorkrisen-Niveau von 2019. Für den Landkreis Miesbach gab es 2020 3,16 Millionen Euro, das Jahr davor 1,56 Millionen Euro.

Die Maßnahmen:

■ Fischbachau: Erwerb und Umbau eines Gebäudes zur Einrichtung einer Kindertageseinrichtung: 202 000 €.

■ Holzkirchen: Umbau des Kindergartens in Föching: 10 000 €.

■ Kreuth: Umbau und Erweiterung der Kindertageseinrichtung „Inge-Beisheim-Kindergarten“: 2000 €.

■ Landkreis: Erweiterung der Realschule Tegernseer Tal: 248 000 €; Generalsanierung und Erweiterung des Sonderpädagogischen Förderzentrums Hausham: 1,07 Millionen €; Erweiterung der Berufsschule für Landmaschinenmechatroniker: 10 000 €; Generalsanierung und Umbau der Berufsschule Miesbach mit Erstausstattung: 536 000 €.

■ Otterfing: Umbau der Grundschule: 141 000 €.

■ Schulverband Rottach-Egern: Erweiterung der Grund- und Mittelschule: 1,69 Millionen €

■ Schliersee: Baukostenzuschuss zu Umbau und Erweiterung der Kita St. Josef: 182 000 €.

■ Waakirchen: Umbau und Erweiterung der Kita Schaftlach: 96 000 €.

■ Warngau: Erweiterung der Kita: 16 000 €.

■ Weyarn: Neubau einer Kita: 8000 €; Umbau eines Gebäudes in eine Kita (Netz für Kinder): 171 000 €.

mm