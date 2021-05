Nach erfundenem Missbrauch: Verfahren gegen 23-Jährigen Miesbacher eingestellt - „Ich wollte Aufmerksamkeit“

Amtsgericht lässt Milde walten

Ein 23-Jähriger hatte einvernehmliche sexuelle Handlungen mit vier jungen Frauen als Missbrauch deklariert - aus Angst, seine Freundin zu verlieren.

Miesbach – Es war ein ungewöhnlicher Fall, der jetzt vor dem Amtsgericht Miesbach verhandelt wurde. Auf der Anklagebank saß ein 23-Jähriger, der sich wegen Vortäuschung einer Straftat verantworten musste. Im Oktober 2020 hatte er der Polizei gegenüber behauptet, von vier jungen Frauen auf einer öffentlichen Toilette sexuell missbraucht worden zu sein.

Laut Anklage sei dies aber einvernehmlich geschehen. Der junge Mann habe eine Vergewaltigung lediglich erfunden, um eine Trennung von seiner Freundin zu verhindern. Auf die Frage von Richter Walter Leitner, ob er sich zu dem Vorwurf äußern wolle, schilderte der Angeklagte nicht nur das Geschehene, sondern zugleich auch seine tragische Geschichte.

Miesbach: Angeklagter geht betrunken mit vier Frauen auf Toilette am Habererplatz - Handlungen einvernehmlich

Seit dem Unfalltod seiner ersten Freundin 2018 leide er unter Depressionen. Zudem sei er alkoholabhängig. „Unter Alkoholeinfluss werde ich ein komplett anderer Mensch“, gestand der Miesbacher. Mittlerweile befinde er sich in Behandlung in einer Entzugsklinik. Dort sei zudem ein Borderline-Syndrom diagnostiziert worden. In seinem Fall äußere sich dies in einer extremen Angst davor, verlassen zu werden. Am fraglichen Abend sei er mit seiner Ex-Freundin in Miesbach unterwegs gewesen.

Auch damals sei Alkohol im Spiel gewesen, dessen Wirkung sich durch die eingenommenen Antidepressiva verstärkt habe. Schließlich habe es seine Freundin mit der Angst zu tun bekommen und sei weggelaufen. Der zuständige Ermittler erklärte im Zeugenstand, der Grund für die Flucht der Frau sei möglicherweise eine Auseinandersetzung gewesen. Das Handy des Angeklagten sei wohl kaputt gegangen, weswegen es Streit mit einer Passantin gegeben habe.

Nach dem Vorfall mit seiner Freundin sei er zum Habererplatz gegangen, um dort weiter zu trinken, schilderte der 23-Jährige den weiteren Verlauf. Vier junge Frauen, die dort auf einer Bank saßen, seien auf ihn aufmerksam geworden und hätten angefangen, ihm eindeutige Aufforderungen zuzurufen, die sie dann auch durch Gebärden unterstrichen hätten. Anfangs habe er gedacht, dass sie auf der Toilette „was rauchen wollten“, doch die Frauen hätten ihm die Hose heruntergezogen und sexuelle Handlungen an ihm vorgenommen.

23-Jähriger wird Betrug an seiner Freundin bewusst - und erfindet spontan eine Vergewaltigung

Plötzlich sei ihm bewusst geworden, dass er damit seine damalige Freundin betrüge und sie ihn verlassen würde. Daraufhin habe er der Polizei gegenüber die Geschichte von der Vergewaltigung erfunden. „Ich wollte, dass meine Freundin mir Aufmerksamkeit schenkt und sich Sorgen um mich macht“, erklärte er. In seiner „kranken Fantasie“ habe er das als einzigen Ausweg gesehen.

Der Polizist berichtete, dass der Angeklagte auf der Wache derart betrunken war, dass ein Freund für ihn den angeblichen Hergang geschildert habe. Das vermeintliche Opfer habe aber alle Aussagen des Freundes bejaht, trotz des mehrfachen Hinweises, dass eine Falschaussage strafbar sei. Schließlich habe er aber doch eingestanden, dass er die Sache spontan erfunden habe. Nach Beendigung seiner Entziehungskur wolle er in ein Adaptionshaus gehen, erklärte der junge Mann: „Ich möchte den Weg ins normale Leben schaffen und mir einen Beruf suchen.“

In Miesbach werde er nicht bleiben, da er zu viele schlechte Erinnerungen mit der Stadt verbinde, die einen Rückfall auslösen könnten. Das Gericht zeigte Verständnis. Das Verfahren wurde eingestellt. Kürzlich zog der Zweckverband Kommunales Dienstleistungszentrum wegen einer 15 Euro teuren Verwarnung vor das Amtsgericht Miesbach - und scheiterte. (Stefan Gernböck)