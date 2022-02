Nach Missbrauchsgutachten: Kirchenaustritte vervielfacht - „Jetzt reicht‘s“

Von: Jonas Napiletzki

Trotz der Austrittswelle sind die Kirchen im Landkreis nicht leer. Heute spendete Dekan Michael Mannhardt (r.) die Eucharistie in der fast voll besetzten Miesbacher Stadtpfarrkirche. © Max Kalup

Die Kirchenaustritte im Landkreis haben sich vervielfacht. Während Standesbeamte die Welle als nahezu ungebrochen wahrnehmen, kritisiert Dekan Michael Mannhardt die Austritte.

Landkreis – Als „besonders krass“ bezeichnet Martin Remlinger, stellvertretender Leiter des Miesbacher Standesamts, die ersten beiden Wochen nach Veröffentlichung des Missbrauchsgutachtens. Einen Monat später haben wir mit dem Beamten telefoniert. Wie sich die Lage entwickelt? „Nahezu unverändert“, sagt Remlinger. Über seine Türschwelle müssen all die Kirchenmitglieder, die dieser Tage die Kirche – zumindest formell – verlassen. Und das sind viele; „auf alle Fälle mehr als normal“, berichtet auch Remlingers Amtskollegin aus dem Standesamt in Hausham, Sylvia Heyder. „Jetzt reicht’s“, zitiert sie einige Bürger, die in den zurückliegenden Wochen in ihr Büro an der Schlierseer Straße kamen – und noch immer kommen. Manche hätten den Austritt schon länger geplant. „Und das Gutachten – das hat das Fass dann bei vielen zum Überlaufen gebracht.“

Die Kirchenaustritte im Landkreis Miesbach haben sich vervielfacht. Die mit einem Stern gekennzeichneten Gemeinden weisen technisch bedingt die Summe der Austritte aller Konfessionen auf - alle anderen Werte beziehen sich auf die Austritte römisch-katholischen Ursprungs. © Quelle: Zuständige Standesämter, Grafik: Münchner Merkur

Weder in Miesbach noch in Holzkirchen zeichnet sich ein Ende dieser Entwicklung ab. Heyder sagt, es kämen schubweise immer mehr Menschen ins Amt. Aus Miesbacher Sicht schildert Remlinger, die Welle nehme nur leicht ab. Die Zahlen geben den beiden Recht. In Miesbach hat sich die Zahl der Austritte von Beginn dieses Jahres bis einen Monat nach der Gutachten-Veröffentlichung – verglichen mit dem Vorjahreszeitraum – verfünffacht, in Hausham verdreifacht, in Holzkirchen vervierfacht. Die Entwicklungen sehen in anderen Gemeinden ähnlich aus – auch im Tegernseer Tal. Hier gibt’s Austrittszahlen – vom Standesamt technisch begründet – zwar nur als Summe aller Konfessionen. Im katholisch geprägten Tal dürfte das Gros der Austretenden dennoch römisch-katholischen Ursprungs sein.

Laut Mannhardt für viele nicht der hiesige Pfarrverband verantwortlich

Für Dekan Michael Mannhardt ist das ein „sehr sehr schmerzliches Thema“. Denn: „Wir versuchen, vor Ort andere Wege zu gehen.“ Der 48-Jährige, der auch die Pfarrverbände Hausham und Miesbach leitet, hat mit vielen Austretenden gesprochen. Eine häufige Antwort: „Wegen euch treten wir nicht aus – wir spenden dann an den Pfarrverband.“ Das sei einerseits erfreulich, andererseits schmerze jeder Verlust.

Der Dekan findet, dass das deutsche System der Kirchenmitgliedschaften „schwierig“ sei. Dass man ins Standesamt gehen müsse, um auszutreten und dass die Kirche selbst erst hinterher davon erfahre, sei „weltweit einzigartig“. Sympathisch wäre ihm etwa das italienische System. „Dort können die Bürger selbst entscheiden, wofür sie die Steuer abgeben“, erklärt Mannhardt. Zur Pflichtwahl stünden – anders als in Deutschland – neben der Kirche soziale oder kulturelle Institutionen.

Kritik an Austritten: „Wer finanziert die Annehmlichkeiten?“

Hier setzt die Kritik des Dekans an. Er fragt: „Wer finanziert bei uns die ganzen Annehmlichkeiten, wenn es die Kirche nicht mehr gibt?“ Viele würden nicht wahrnehmen, dass die Kirche Kulturdenkmäler, Kindergärten und andere Einrichtungen erhalte und stütze. Als Beispiel nennt er die Gemeindebücherei Hausham. „Da buttert die Kirche unglaublich viel rein.“ Die Kirche in Agatharied sei das älteste Baudenkmal Haushams; St. Laurentius in Rottach-Egern zähle zu den touristisch wertvollsten Postkartenmotiven. Gleiches gelte für Wilparting in Irschenberg. „Kann sich der Rest da einfach entziehen und den Erhalt der Baudenkmäler der Kirche aufdrücken?“

Ferner sieht Mannhardt die Bedeutung der christlichen Stimme schwinden – auch, weil die Austretenden statistisch nicht mehr erfasst würden. „Obwohl sich viele trotzdem noch der Kirche zugehörig fühlen.“ Freilich sei der Pfarrverband aber auch um statistische Mitglieder „redlich bemüht“ und versuche, mit den Menschen ins Gespräch zu kommen. Die Zahlen an sich überraschen Mannhardt nicht. „Die mediale Aufmerksamkeit war groß.“ Die Reaktionen habe er abgesehen.

