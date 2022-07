Mit dem Zug zum Wandern ‒ geht das?

Neues Buch mit Ausflugstipps berücksichtigt auch ÖPNV

Ein neuer Tourenführer von Michael Reimer berücksichtigt insbesondere auch den Öffentlichen Personennahverkehr. Einige beschriebene Strecken liegen im Landkreis.

Landkreis – Es schont die Umwelt und erspart einem Staus und Parkplatzsuche: Wer mit Bus und Bahn zum Wandern in die Berge fährt, profitiert davon nicht nur wegen des 9-Euro-Tickets. Doch welche Touren eignen sich überhaupt dafür? Überraschend viele, verrät jetzt ein neues Buch – auch im Landkreis Miesbach.

Sie sind konditionell fordernd, aber auch äußerst reizvoll: So genannte Überschreitungen sind ein Klassiker in vielen Tourenbüchern. Doch wer sie in Angriff nimmt, braucht schon ein gewisses Planungsgeschick. Denn der Charme, an einem Tag gleich mehrere Gipfel mitzunehmen, bedeutet meist, dass man nicht mehr zum Ausgangspunkt zurückkommt. Was für eingefleischte Autofahrer ein Ausschlusskriterium sein mag, ist für den Münchner Autor Michael Reimer das Paradebeispiel für eine Anfahrt mit Bus und Bahn. Dass sich deren Nutzung nicht nur für das Klima auszahlt, sondern sich auch noch aus vielen anderen Gründen lohnt, hat der Münchner Autor in seinem neuen Buch „Die schönsten Streckenwanderungen mit dem ÖPNV“ beschrieben.

40 Touren auf 160 Seiten

Die 40 Touren auf insgesamt 160 Seiten erstrecken sich von den Ammergauer bis zu den Chiemgauer Alpen, 14 starten oder enden im Landkreis Miesbach. Allesamt sind Überschreitungen von A nach B. So geht es beispielsweise von Bad Wiessee aus über die Kampen nach Lenggries, von der Valepp über den Schinder nach Wildbad Kreuth, von Schliersee über die Baumgartenschneid nach Tegernsee oder von Geitau über die Hochsalwand und Rampoldplatte nach Bad Feilnbach. Wer etwas flachere Gefilde vorzieht, kann auch von Darching über den Taubenberg nach Warngau wandern.

Genug Luft für die Gipfelbrotzeit ist immer enthalten

Ein Blick in die Tourenbeschreibung zeigt zunächst das, was man aus vielen anderen Bergbüchern auch gewohnt ist: Gehzeiten, Wegbeschreibung, Einkehrmöglichkeiten und verfügbares Kartenmaterial. In Reimers Augen ein Alleinstellungsmerkmal ist hingegen der Abschnitt zum ÖPNV. Hier hat der Autor jeweils die erste An- und letzte Abfahrt mit Bus und Bahn sowie alle nötigen Umstiege mit Uhrzeit und Busnummer hinterlegt. Damit niemand fürchten muss, Bus oder Zug zu verpassen, hat Reimer zudem ein großzügiges Zeitfenster für die Touren angegeben. Genug Luft für Gipfelbrotzeit oder eine Einkehr auf der Alm ist also immer vorhanden.

Davon hat sich der Autor, seit 40 Jahren Mitglied beim Deutschen Alpenverein (DAV) und früher acht Jahre in Weyarn wohnhaft, bei jeder beschriebenen Route selbst überzeugt. Sämtliche Wege sei er mehrmals und zu verschiedenen Jahreszeiten abgegangen, versichert er. Auch die Anschlüsse an den ÖPNV habe er gewissenhaft geprüft. Strecken, die länger oder technisch schwieriger sind, habe er extra gekennzeichnet, ebenso wie mögliche frühere Abstiege, falls einem doch mal die Kondition oder die Zeit ausgehen sollte.

Aktuell bietet 9-Euro-Ticket fast schon konkurrenzlos gute Alternative

Als Ausgangspunkt aller Touren dient der Münchner Hauptbahnhof. Da die Anfahrt bis zum Zielort nach Möglichkeit mit dem Zug oder dem Bergsteigerbus des DAV erfolgt, lassen sich auch andere Zustiege verhältnismäßig leicht planen. Beim Ticketkauf empfiehlt Reimer, auf Gruppenkarten zu setzen. Ganz aktuell bietet natürlich das 9-Euro-Ticket eine fast schon konkurrenzlos gute Alternative. Die deshalb vollen Züge dürften für die im Buch beschriebenen Touren nicht wirklich ein Problem sein, weil diese sehr früh starten und eher spät enden. So könne man den ganzen Tag stressfrei genießen. Ohne Parkplatzsuche und Staus auf Hin- und Rückfahrt. In Zug und Bus könne man das Erlebte obendrein mit anderen teilen – oder bereits die nächste Streckenwanderung planen.

Das Buch „Die schönsten Streckenwanderungen mit dem ÖPNV“ von Michael Reimer ist im Verlag Berg Edition Reimer erschienen und zum Preis von 20,95 Euro ab sofort im Buchhandel (auch online) erhältlich.

sg/js