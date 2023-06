Mit den Helferschweinen ins Ahrtal: Fahrschulinhaber aus Miesbach fährt in Konvoi mit

Von: Sebastian Grauvogl

In der Schlange: Andreas Thalers Fahrschul-Lkw (2.v.l.) wartet am Verteilzentrum in Erfstadt auf die Entladung. © Privat

Nach der Ukraine und der Türkei war Fahrschulinhaber Andreas Thaler aus Miesbach erneut als Katastrophenhelfer im Einsatz. Diesmal fuhr er Spendengüter ins Ahrtal.

Miesbach – Von akuten Krisen geprägt waren die Hilfstransporte von Andreas Thaler: Kurz nach dem Kriegsausbruch organisierte der Inhaber einer Fahrschule mit Sitz in Miesbach und Schliersee zusammen mit anderen Unternehmern einen Konvoi in die Ukraine, dann stellte er seinen Lkw auch nach dem verheerenden Erdbeben in der Türkei wieder für den Transport von Spendengütern zur Verfügung. Am vergangenen Wochenende war Thaler nun erneut unterwegs. Gemessen an den letzten Distanzen lag sein Ziel diesmal quasi ums Eck: das Ahrtal im Westen Deutschlands.

Region immer noch stark zerstört

Über den Münchner Verein Helferschwein sei er darauf aufmerksam geworden, dass trotz der ein Jahr und zehn Monate zurückliegenden Flutkatastrophe immer noch Hilfe in den von den Wassermassen zerstörten Regionen gebraucht wird, berichtet Thaler. Vor allem Baustoffe und Inneneinrichtungsgegenstände seien beim auf Hochtouren laufenden Wiederaufbau gefragt. Thaler musste nicht lange überlegen, zumal er sich diesmal nicht selbst um die Sammlung der Hilfsgüter kümmern musste. Vielmehr fuhr er zusammen mit seinem Sohn seinen Lkw mit Anhänger zunächst zu Helferschwein-Mitgründer Harry Hoyler. Dort wurde das Gespann dann randvoll bepackt.

Stark zerstört: Viele Wohnhäuser im Ahrtal warten bis heute auf ihren Wiederaufbau oder Abriss. © Privat

Die transportierte Thaler dann mit seinem Beifahrer Thomas Mura, der auch schon in der Türkei mit dabei war, in einem Konvoi aus 33 Lastern und vier Kleintransportern nach Erfstadt. Mit freudigem Gehupe kam die lange Parade am Samstagvormittag am dortigen Verteilzentrum an. Im Nu kurvte ein Gabelstapler zu Thalers Lkw. „Bis wir schauen konnten, waren wir leer“, erzählt er. Die verbleibende Zeit bis zum gemeinsamen Abendessen nutzte das Duo für eine Besichtigung der von den Folgen der Flut immer noch schwer gezeichneten Orte im Ahrtal. Youtube-Filmerin Annett Baumgartner, die den Hilfseinsatz dokumentierte, führte sie an die einschlägigen Stellen.

Fahrschulinhaber wollte schon unmittelbar nach Katastrophe helfen

Der Fahrschulinhaber freut sich, auch mal vor seiner Haustür helfen zu können. Zumal er unmittelbar nach der Katastrophe keine Chance dazu bekommen hatte. Um die Organisation besser koordinieren zu können, hätten Rotes Kreuz und THW damals zunächst einen Aufnahmestopp für private Hilfsgüter verhängt. Auch über den Dienstweg als Hauptfeldwebel der Reserve der Bundeswehr sei er nicht weitergekommen, erzählt Thaler. „Zu viel Bürokratie.“

Nicht sein erster Hilfseinsatz: Auch bei der Spendensammlung für die Erdbebenopfer in der Türkei war Andreas Thaler (r.), hier an der Seite von Initiator Volkan Avci. © THOMAS PLETTENBERG

Umso erfreuter war er nun über den pragmatischen Ablauf des Einsatzes mit den Helferschweinen, die sich auch noch um die Hotelübernachtung des Konvois kümmerten. So ging es am Sonntag mit leeren Lkw und Anhängern, aber voll von intensiven Eindrücken zurück in die Heimat. Ob halb eingebrochene Häuser, deren frühere Bewohner in Containern mit Dixi-Klos leben, oder zerstörte Straßen, Brücken und Tunnel: Thaler war schockiert, wie viel Schäden bis heute nicht behoben sind. Und er hat erkannt, wie viel Krisenhilfe auch im eigenen Land noch gebraucht wird. Sein Fazit zum Hilfseinsatz: „Unvorstellbares gesehen, viel Dankbarkeit erfahren.“

