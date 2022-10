Mit der Rotwand fing alles an: Bund Naturschutz Miesbach wird 50 Jahre alt

Von: Alexandra Korimorth

Verbunden in der Sorge um die Umwelt: (v.l.) BN-Landesvorsitzender Richard Mergner, die Gründungsmitglieder Werner Fees und Anneliese Lintzmeyer, BN-Kreisvorsitzender Manfred Burger und Landrat Olaf von Löwis. © tp

Seit 50 Jahren kämpft die Kreisgruppe Miesbach des Bund Naturschutz für den Erhalt der Umwelt im Landkreis. Zeit für eine Rückschau - und einen Ausblick in die Zukunft.

Landkreis – Man konnte es durchaus erahnen: Ohne das Engagement von Umweltaktivisten in der Vergangenheit würde der Kreis Miesbach doch ein wenig anders aussehen, als es heute der Fall ist. Viel im Kleinen, teils aber auch im Großen. Das wurde nun bei der Feier zum 50-jährigen Bestehen der Kreisgruppe des Bund Naturschutz (BN) im Waitzinger Keller in Miesbach deutlich.

Amphibien, Biber, Neophyten und das Fehlen von Naturschutzgebieten im Landkreis Miesbach waren einige der Themen, die bei der Zusammenkunft der Kreisgruppe zur Sprache kamen. Anlässlich des Jubiläums gab es nicht nur eine Rückschau auf Erreichtes, sondern Forderungen für die Zukunft. Rund 70 Gäste aus Politik, Verwaltung, der mit Arten-, Klima- und Flächenschutz befassten Verbände sowie Mitglieder der Ortsgruppen waren zum Festabend gekommen. Nach der Begrüßung durch den Vorsitzenden Manfred Burger stellte Miesbachs Bürgermeister Gerhard Braunmiller klar, „dass es uns alle braucht, damit Naturschutz funktioniert“. Auch Landrat Olaf von Löwis betonte, es gelte, „die einzigartige Flora und Fauna im Landkreis Miesbach für künftige Generationen nachhaltig zu bewahren“. Er lobte deshalb insbesondere die Kinder- und Jugendarbeit des Vereins: „Es ist so wichtig, jungen Menschen den Wert der Natur zu vermitteln. Weiter so!“ Der Landrat dankte für den Mut und den Enthusiasmus.

Lokale Sorgen und globale Krisen

In einem Quiz und im Dialog mit den Gästen ließ Burger die Geschichte der Kreisgruppe Revue passieren: Von den Anfängen als Bürgerinitiative „Rettet das Rotwandgebiet“, die Anfang der 1970er-Jahre einen Skizirkus verhinderte, über die Gründung der Ortsgruppen in Kreuth, Bad Wiessee, Holzkirchen, Otterfing, Waakirchen-Schaftlach und Miesbach, der Geschäftsstelle in Miesbach sowie solidarischer Verbände wie den Landesarbeitskreis Alpen und die Zivilcourage Miesbach bis hin zu Weltereignissen wie Tschernobyl und Fukushima und deren Effekte auf den Naturschutz im Landkreis Miesbach.

Die Umweltschützer hielten Rückschau auf erfolgreiche Projekte – etwa die gestiegene Toleranz gegenüber dem Biber, der den gesamten Landkreis besiedelt habe und dem Wassermangel entgegenwirke. Oder auf die Rettung von zig tausend Amphibien, die allerdings durch die Klimaveränderung und die damit verbundene Trockenheit aktuell in größerer Gefahr schweben als jemals zuvor durch den Straßenverkehr. Aber auch Misserfolge kamen zur Sprache, wie der verlorene Kampf gegen das Springkraut, die „brutale“ Veränderung von Wendling, seit dort McDonald’s ansässig ist, was man zwischen 1997 und ’99 nicht zu verhindern vermochte, oder auch die Aufrüstung des Skigebiets Sudelfeld.

Forderung nach Naturschutzgebiet im Landkreis Miesbach erneuert

„Wir wissen, der Bund Naturschutz ist ein unbequemer Partner, aber mittlerweile sind Gräben zugeschüttet, und es besteht eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit der Politik und den Verbänden“, sagte in seiner Bestandsaufnahme Richard Mergner, der Vorsitzende des BN in Bayern, mit Blick auf die Landwirte, Jäger und Förster. Er lobte die Miesbacher BN-Mitglieder für ihre Arbeit, die Effekte auf ganz Bayern habe. Dadurch würde Naturschutz nicht mehr gegen die Landwirtschaft ausgespielt. An Landrat von Löwis richtete er die Forderung, im Landkreis Miesbach und speziell im Mangfallgebirge für Naturschutzgebiete zu sorgen. Damit unterstützte er Gründungsmitglied Werner Fees. Der sagte mit Blick auf den Overtourism, die Saurüsselalm, Siebenhütten, Königsalm und das Forsthaus Valepp: „Unsere Natur leidet.“ Mit einem formalen Schutz könne man solche Projekte und auch die E-Biker, die in den Bergen viel kaputt machen würden, eher lenken.

Fees selbst und weitere verdiente BN-Mitglieder wurden für ihre Verdienste im Naturschutz mit einer Urkunde und einem Gutschein für den Weltladen in Miesbach ausgezeichnet. Dies waren im Einzelnen: Fees’ Frau Juliane, Karl Einwanger, Anita Horn und Günter Schneider aus Otterfing, Fred Langer und Sabine Maier aus Holzkirchen, Gerhard Wagner aus Schaftlach, Alfons Rauch aus Schliersee, Evi Burger aus Miesbach, Gabi Schneider aus Hausham und Biberberater Max Wolf aus Otterfing.

