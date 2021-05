Mit diesem Betrag unterstützt Miesbach das Bauprojekt der evangelischen Kirche

Ein Zeichen der Wertschätzung

Miesbach – Die evangelische Kirche in Miesbach baut um. Wie berichtet, werden ein neues Pfarramt und Jugendbüro gebaut sowie ein neues Foyer am Kirchengebäude, das als Begegnungsstätte fungieren soll.

Zudem wird das Gemeindehaus saniert und der Vorplatz neu gestaltet. 2,5 Millionen Euro kostet dieses Projekt, doch die Finanzierung ist laut Pfarrer Erwin Sergel auf einem guten Weg: „Es fehlen nur noch 330 000 Euro.“

10 000 Euro kommen seitens der Stadt Miesbach hinzu. Bürgermeister Gerhard Braunmiller (CSU) traf sich vor Kurzem mit Sergel und Betty Mehrer vom Kirchenvorstand, um einen symbolischen Scheck zu überreichen.

Der Betrag ist in doppelter Hinsicht ein Zeichen der Wertschätzung für die Arbeit der Kirche. Denn zunächst waren nur 7500 Euro im Rahmen der Fraktionsführerbesprechung angedacht worden. Diese wurden jedoch im Verlauf der jüngsten Sitzung des Stadtrats auf 10 000 Euro erhöht.

Finanzierungslücke bleibt

Hintergrund für den Zuschuss ist, dass bei dem Bauprojekt trotz der Fördermittel von Landeskirche und dem EU-Projekt Leader sowie der Eigenmittel der Kirchengemeinde eine Finanzierungslücke bleibt. Deshalb hatte die Kirchengemeinde im November 2020 einen Zuschussantrag gestellt. Dass der erst jetzt behandelt wurde, liegt daran, dass es zuvor immer wieder coronabedingt verschoben worden war.

Als Mitglied der evangelischen Kirchengemeinde verwies Florian Perkmann (SPD) auf den „wichtigen gesellschaftlichen Stellenwert“ der Kirche. Deshalb regte er generell auch für die katholische Kirche an, mit Bauhofleistungen unter die Arme zu greifen – ein Vorstoß, der problematisch ist, wie Michael Lechner (FWG) warnte: „Das sollten wir nicht machen. Denn dann stellt sich die Frage: Wo fangen wir an, wo hören wir auf?“

Lob für die Arbeit der Kirche

Am Lob für die Kirche mangelte es nicht. Man leiste dort „sehr, sehr gute Arbeit“, stellte Dritter Bürgermeister Franz Mayer (CSU) fest, und Inge Jooß (SPD) verwies auf die kulturellen Veranstaltungen, „die die städtischen Einrichtungen entlastet haben“. Was auch Erhard Pohl (CSU) so sah: „Der Zuschuss ist ein Zeichen der Wertschätzung. Wir legen das Geld damit gut an, denn die Kirche nimmt uns auch viel Arbeit ab.“

Zuschuss erhöht

Kick van Walbeek (Grüne) bestätigte dies und ergänzte, dass das Gemeindehaus seit vielen Jahren auch Gruppen von außerhalb der Kirche offen stehe. Deshalb regte sie an, die Unterstützung auf 10 000 Euro anzuheben. Dem folgte die Mehrheit bei sechs Gegenstimmen von Markus Baumgartner (CSU), Florian Hupfauer (FDP) sowie Lechner, Markus Seemüller, Aline Brunner und Andreas Reischl (alle FWG).

Mit dem Zuschuss aus Miesbach sowie 5000 Euro von der Gemeinde Hausham erhöht sich der Anteil der öffentlichen Fördermittel am Bauprojekt auf 310 000 Euro. 750 000 Euro stammen von der Landeskirche, 450 000 Euro aus Eigenmitteln der Kirchengemeinde und 660 000 Euro aus dem Fundraising.

