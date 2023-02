Mit einem Jahr Vorlauf: Pfarrei Miesbach sucht neuen Kirchenmusiker

Von: Sebastian Grauvogl

Auf der Suche nach einem Kirchenmusiker: Karin Glockner-Wolf, Verwaltungsleiterin der Pfarrkirchenstiftung in Miesbach. © Thomas Plettenberg

Noch ein Jahr lang ist Michael Hamberger Kirchenmusiker in Miesbach. Warum die Kirchenstiftung schon jetzt einen Nachfolger für ihn sucht, erklärt die Verwaltungsleiterin im Interview.

Miesbach – In einen Konzertsaal verwandelt sich die Miesbacher Stadtpfarrkirche in regelmäßigen Abständen. Wenn Kirchenmusiker Michael Hamberger an der Orgel spielt oder einen der verschiedenen Chöre dirigiert, gibt es nach den (Fest-)Gottesdiensten mitunter donnernden Applaus aus den Bankreihen. Ab Februar 2024 geht diese Ära zu Ende. Zu diesem Termin beendet Hamberger nach fast 40 Jahren bei der Pfarrei Miesbach seine Erwerbstätigkeit. Schon jetzt ist die Stelle für seine Nachfolge ausgeschrieben. Konkret such die katholische Kirchenstiftung Mariä Himmelfahrt Miesbach eine(n) Kirchenmusiker(in) mit A-Examen. Was das bedeutet, wie schwierig die Personalsuche wird und wie der Auswahlprozess ablaufen könnte, haben wir die Verwaltungsleiterin der Pfarrkirchgenstiftung, Karin Glockner-Wolf, im Interview gefragt.

Frau Glockner-Wolf, Sie haben eine Stelle ausgeschrieben, die erst in einem Jahr frei wird. Fürchten Sie, dass es so lange dauert, bis Sie einen geeigneten Bewerber finden?

Karin Glockner-Wolf: Es ist richtig, dass wir uns ganz bewusst mehr Zeit gegeben haben. Da sich Michael Hamberger glücklicherweise von sich aus bereit erklärt hat, das Ende seiner Erwerbstätigkeit noch um zwei Jahre hinauszuschieben, müssen wir jetzt nicht unter Druck jemanden suchen.

Wo genau setzen Sie denn eigentlich an? Die Absolventenzahlen in katholischer Kirchenmusik können es vermutlich nicht mit BWL, Medizin oder Lehramt aufnehmen, oder?

Karin Glockner-Wolf: Nein, sicher nicht. Erschwerend kommt hinzu, dass wir einen Nachfolger beschäftigen möchten, der oder die wie Herr Hamberger über ein A-Examen verfügt. Es geht nicht nur ums Orgelspielen, sondern auch um die Leitung und Weiterentwicklung von drei Chören: dem leistungsfähigen Kirchenchor mit circa 30 Sängerinnen und Sängern, dem Gospel- und Jazzchor für junge Erwachsene mit aktuell 15 Mitgliedern sowie die achtköpfige gregorianische Schola. Erfahrungen in diesen Bereichen wären also schon von Vorteil. Und der Aufbau eines Kinderchors ist uns extrem wichtig.

Noch mal: Wo findet man solche Lebensläufe?

Karin Glockner-Wolf: Zum einen haben wir uns die Unterstützung des Amts für Kirchenmusik für die Stellenausschreibung geholt. Diese haben wir dann an Musikhochschulen in ganz Deutschland verteilt, um (künftige) Absolventen des Master-Studiengangs Kirchenmusik zu erreichen, was ja dem A-Examen entspricht. Eventuell gibt es aber auch A-Kirchenmusiker, die derzeit nur in B-Funktion angestellt sind und sich gerne weiterentwickeln wollen.

Mal angenommen, Sie bekommen mehrere Bewerbungen: Wie läuft der Auswahlprozess ab?

Karin Glockner-Wolf: Grundsätzlich trifft der Haushalts- und Personalausschuss des Pfarrverbands Miesbach die Entscheidung, wer die Stelle bekommt. Wir lassen uns aber auch hier vom Amt für Kirchenmusik beraten und begleiten. Selbstverständlich wird der Bewerbungsprozess auch einen praktischen Teil mit einem Vorspielen enthalten. Details arbeiten wir aber noch aus.

Wie außergewöhnlich ist es eigentlich, dass sich ein Pfarrverband einen festangestellten Kirchenmusiker leistet?

Karin Glockner-Wolf: Es ist keine Seltenheit. Letztlich hängt es schon auch ein bisschen von der Größe der Kirchengemeinde ab. Kleinere Pfarreien beschäftigen ihre Musiker oft auch auf Basis einer Übungsleiterpauschale. Da wird dann jedes Orgelspiel im Gottesdienst einzeln abgerechnet. So etwas kommt aber in Miesbach nicht in Frage, da die Aufgaben hier – wie vorhin beschrieben – deutlich komplexer und vielschichtiger sind.

Und die Fußstapfen, die Michael Hamberger hinterlassen wird, dürften auch nicht gerade klein sein, oder?

Karin Glockner-Wolf: Absolut. Die Qualität, die Herr Hamberger hier über die Jahre aufgebaut hat, ist schon eine sehr hohe Messlatte. Damit meine ich nicht nur die Chöre, sondern auch die Entwicklung von eigenen Orchestermessen und Konzertformaten. Umso mehr hoffen wir, dass wir einen geeigneten Nachfolger für ihn finden.

