Mit frischer Kraft in den Landtag: Bayernpartei wählt ihre Direktkandidaten

Von: Dieter Dorby

Die Direktkandidaten stehen fest: Im Miesbacher Schützenwirt gratulierte (v.r.) Bayernpartei-Vorsitzender Florian Weber den Nominierten Marcus Klinkicht (Landtag) und Balthasar Brandhofer (Bezirkstag). © Thomas Plettenberg

In einem „übersichtlichen Teilnehmerkreis“ hat der Kreisverband der Bayernpartei am Mittwochabend im Schützenwirt in Miesbach seine Direktkandidaten für die diesjährigen Landtags- und Bezirkstagswahlen nominiert. Dabei kam es sogar zu einer engen Kampfabstimmung.

Bei Kreisvorsitzendem Balthasar Brandhofer war die Nominierung für den Bezirkstag eine einfache Angelegenheit. Er trat ohne Gegenkandidaten an und wurde damit klar gewählt. Anders sah es beim Direktkandidaten für den Landtag aus – hier warfen zwei Kandidaten ihren Hut in den Ring: der 24-jährige Industriemechaniker Marcus Klinkicht aus Holzolling und der 57-jährige Steuerfachmann Michael Lammers aus Fischbachau.

Für Brandhofer eine begrüßenswerte Situation: „Beide haben sich freiwillig für die Nominierung gemeldet, und es ist ja auch gut, eine Auswahl zu haben.“ Hinzu komme, dass mit Klinkicht ein junger Kandidat dabei sei. „Sonst wird ja gern bei der Bayernpartei vom Altherrenklub geredet“, stellt Brandhofer mit einem Schuss Selbstironie fest. Am war es auch der junge Mann, dem Bayernpartei-Landesvorsitzender Florian Weber zur Nominierung gratulieren durfte.

„Bayern könnte es alleine besser“

Für Brandhofer hat die Bayernpartei gerade im Spannungsfeld zwischen radikalem Klimawandel und Zeitenwende durch den Ukraine-Krieg ihre Berechtigung. „Wir halten an unseren Fixpunkten fest, weil sie viele Bürger betreffen“, sagt der 62-jährige Landwirt. Vor allem bei der Erbschaftssteuer wolle man aktiv bleiben, „weil die aktuelle Regelung einer Enteignung gleichkommt“. In Sachen Energie stehe man auf dem Standpunkt, dass es eine sichere Grundversorgung brauche, die durch Atomstrom gewährleistet wäre. „Aktuell machen wir unsere Kraftwerke dicht und kaufen Atomstrom in Frankreich ein“, sagt Brandhofer.

Zudem setze sich die Bayernpartei weiterhin für den Erhalt der bayerischen Kultur ein. Auch die Unabhängigkeit ist nicht vom Tisch. „Bayern könnte als eigener Staat ohne Deutschland durchaus in Europa bestehen. Bayern könnte es alleine ohne Restdeutschland besser.“

ddy