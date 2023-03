Mit Groove und Gefühl: 4. KellerKulturFestival in Miesbach

Teilen

Gitarrenpop mit kraftvoller Stimme: Julia Finis aus Warngau ist am Samstag im Waitzinger Keller dabei. © privat

Hier gibt‘s handgemachten Sound aus der Region: Zum vierten Mal findet am Samstag das KellerKulturFestival im Waitzinger Keller statt.

Miesbach – Regional und handgemacht – dieses Erfolgsrezept macht auch musikalisch Appetit. Am Samstag, 25. März, ab 20 Uhr wird es wieder in drei Gängen abendfüllend serviert: Zum vierten Mal seit der Premiere 2017 trommelt der Holzkirchner Vinzenz Semmler von der Band Mountain Lake Vista befreundete Musiker aus der Region zum KellerKulturFestival im Saal des Waitzinger Kellers in Miesbach zusammen. Diesmal sind neben den Gastgebern selbst Julia Finis aus Warngau und HoamatBeat aus Rottach-Egern mit am Start – mit Groove, Gefühl und einem breiten Genrespektrum.

Die Band HoamatBeat vom Tegernsee legt sich nicht gern fest auf Genres. Die Vier kombinieren gern, was schon in der ungewöhnlichen Instrumentierung mit Kontrabass und Trompete zu Gitarre und Keyboard zum Ausdruck kommt. In ihrem mehrstimmigen Mundartpop setzen sie mal zur großen Hymne an, mal zum intimen akustischen Arrangement, erzählen mit frischem Heimatsound und tiefgründigen Texten von der Verbundenheit, in der Liebe oder auch zur Heimat.

Mountain Lake Vista aus dem Raum Holzkirchen und Bad Tölz sind in den vergangenen Jahren vom Gitarren-Trio mit mehrstimmigem Gesang zum Quintett samt Akkordeon und E-Bass angewachsen. Der Folk-Sound der Band um die drei Kern-Mitglieder Vinzenz Semmler, Tobias Gmach und Seba Schaal hat an Vielschichtigkeit gewonnen. Ihre Songs erzählen vom Wesentlichen im Leben – und der ewigen Sehnsucht danach.

Gitarrenpoprock mit Mut zum Gefühl und kraftvoller Stimme bringt Julia Finis mit. Die 30-Jährige machte ihre Anfänge beim Freien Landestheater Bayern und ist über den traditionellen Dreigesang zum Songwriting und zur Gitarre gekommen. Ihre Songs erzählen von Lebenslust und oft auch aus dem eigenen Leben.

Karten fürs KellerKulturFestival 2023 gibt es zu 18 Euro vorab im Waitzinger Keller (08025 / 70000) sowie über München Ticket und Eventim oder ab eine Stunde vor Beginn an der Abendkasse.

ag