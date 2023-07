Gunetzrhainer-Realschule Miesbach verabschiedet Absolventen

Ernste Gesichter: Mit der Verleihung der Mittleren Reife im Waitzinger Keller endet für die 123 Absolventen der Gunetzrhainer Schule ein Lebensabschnitt – und ein neuer beginnt. © Thomas Plettenberg

Im Rahmen einer gelungenen Feier haben 123 Absolventen ihr Mittlere-Reife-Zeugnis erhalten.

Miesbach – Schulen sollen nicht nur Wissen vermitteln, sondern auch Herz und Charakter bilden, heißt es in der Bayerischen Verfassung. Daran erinnerte Thomas Kaspar bei der Verabschiedung seiner 123 Eleven von der Realschule Miesbach am Freitag im Waitzinger Keller.

Dem Schulleiter und seinem Kollegium scheint es obendrein gelungen zu sein, die Schüler zu professionellen Eventmanagern auszubilden – so perfekt inszeniert war die feierliche Verleihung des Mittlere-Reife-Zeugnisses. Besonders charmant: Der Name jedes Absolventen war während der Zeugnisvergabe einzeln auf großer Leinwand zu lesen, zusammen mit einem Kinder- oder Babyfoto des jeweiligen Schülers.

Witzig war die Rede von Schülersprecher Johannes Falkenstein: „Als ich erfahren habe, dass ich eine Ansprache halten soll, bin ich mit der gleichen Sorgfalt rangegangen, wie manche an die Abschlussprüfung: Ich habe gestern Abend mit der Vorbereitung angefangen.“

Nachdenklich war die Rede von Kaspar: „Ihr müsst keine Angst haben vor dem, was kommt, aber ein bisschen Respekt würde ich mir wünschen.“ Die Welt sei im Wandel, sagte er mit Blick auf Erderwärmung, Teuerung, Krieg in der Ukraine und Digitalisierung. Letztere sei weder schlecht noch gut: „Entscheidend ist, was Ihr daraus macht.“ So sei die rasche Verfügbarkeit von Informationen ein Vorteil, berge aber auch Risiken: „Ich erinnere an Fake News“, sagte Kaspar, „nehmt nicht alles unreflektiert hin, sondern denkt nach und unterscheidet Wahres von Unwahrem.“ Mit Blick auf Cybermobbing betonte er die Bedeutung des verfassungsmäßigen Auftrags, Herz und Charakter zu bilden: „Bevor ihr in den sozialen Medien etwas schreibt oder clickt: Fragt Euch: Was ist schlecht? Was ist gut?“

Kaspar bewies, dass Lehrer auch witzig sein können: „Mit dem heutigen Tag kann ich Euch schriftlich bestätigen, dass Ihr mittelreif seid“, frotzelte er – und wer seinen Blick über die Absolventen schweifen ließ, kam tatsächlich ins Grübeln, inwieweit diese blutjungen Menschen schon fit genug sind für den sogenannten Ernst des Lebens.

Elternbeiratsvorsitzende Beate Kunz kritisierte in ihrer Ansprache den ökonomisch-kognitiven Focus des Schulsystems und forderte, das Augenmerk auf die individuelle Situation von Schülern zu richten, um jedem eine echte Chance im Leben zu geben.

Gekonnt intonierten die Wooden Brass Band, die Schulband und der Lehrerchor Songs wie Coldplays „Viva la Vida“ und Katy Perrys „I kissed a Girl“, die Theater AG verhandelte – passend zum neuen Lebensabschnitt – den Konflikt zwischen süßem Nichtstun und der Notwendigkeit, sich diszipliniert reinzuknien – und am Ende ehrte Kaspar nicht nur die zehn Besten, sondern auch jene, die sich für die Schulgemeinschaft engagiert hatten. Weil neben dem Wissen eben auch Herz und Charakter zählen.

Die besten Absolventen

Maximilian Avril: 1,00, Natalie Mazzata:1,08, Sara Decrusch: 1,09, Veronika Novotny: 1,09, Katharina Brunner: 1,25, Sophie Huber: 1,27, Johannes Falkenstein: 1,33, Leonhard Kellerer: 1,42, Samet Pektas: 1,45, Florian Thürwinkl: 1,45 .