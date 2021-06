Mit Pizza abgelenkt und Geldbeutel gestohlen

Ein Unbekannter klaute einer 82-Jährigen in Miesbach den Geldbeutel (Symbolfoto).

Unbekannter rempelt in Supermarkt 82-Jährige an

von Stephen Hank schließen

Opfer eines dreisten Diebstahls ist am Montag eine Miesbacherin (82) geworden. Ein Unbekannter wedelte im Supermarkt mit einer Pizza vor ihrem Gesicht und klaute ih die Geldbörse.

Miesbach ‒ Nach Polizeiangaben kaufte die Seniorin gegen 13.45 Uhr im Netto-Markt an der Wallenburgerstraße in Miesbach ein. Während des Einkaufs wurde die Miesbacherin von einem unbekannten Mann im Bereich der Fleischwarenabteilung angerempelt und ihr die Geldbörse aus der im Einkaufswagen befindlichen Einkaufstasche entwendet. Währenddessen hielt der Mann der Geschädigten eine Tiefkühlpizza vors Gesicht und sorgte hierdurch zusätzlich für Ablenkung. Der unbekannte Täter war etwa 45 Jahre alt, rund 1,70 Meter groß und hatte eine schlanke Statur sowie kurze, zurückgekämmte schwarze Haare. Zur Tatzeit trug er ein helles, eventuell graues Jackett.

Schon mehrere ähnlich gelagerte Fälle

Ähnlich gelagerte Fälle ereigneten sich laut Polizei bereits in den vergangenen Wochen in anderen Netto-Märkten in der näheren Umgebung. Vorwiegend wurden hier Geldbörsen von älteren Frauen aus Einkaufswagen und im Wagen befindlichen Handtaschen entwendet. Die Polizei bittet die Bevölkerung deshalb um besondere Vorsicht. Etwaige Zeugen des aktuellen Falls mögen sich unter Tel. 08025/2990 bei der Inspektion melden.

