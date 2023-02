Mit zehn Fahrzeugen in die Türkei: Hilfstransport aus Miesbach ist unterwegs

Von: Sebastian Grauvogl

Emotionaler Moment: Der Hilfskonvoi am Freitag bei seiner Abfahrt im Miesbacher Gewerbegebiet Nord. © Privat

Drei Lkw, sechs Kleintransporter und ein Pickup: Ein voll gepackter Hilfskonvoi ist in Miesbach Richtung Türkei aufgebrochen. Ziel: das Erdbebengebiet im Süden des Landes.

Miesbach – Eigentlich wollte der Miesbacher Gastroservice nur zwei Paletten mit Milch und Nudeln bei Volkan Avci abgeben. Doch der Initiator des Hilfstransports ins Erdbebengebiet in der Türkei musste passen: „Wir hatten keinen Platz mehr.“ Mit dem Ergebnis, dass die Firma ihm auch noch einen 18 Tonner für den Konvoi überließ. Dank dieser großzügigen Spende habe man nun auch noch die zwei Lkw-Fuhren an Hilfsgütern unterbringen können, die die Genussschmelzerei Essendorfer gesammelt hatte.

Es sind Geschichten wie diese, die zeigen, wie bei der spontan initiierten Aktion ein Rädchen ins andere greift. Und so machten sich am Freitagmittag ein Zug aus drei Lkw (einer von Umzüge Mayr, einer der Fahrschule Thaler und besagter des Miesbacher Gastroservice), sechs Kleintransportern und einem Pickup auf die gut 3000 Kilometer weite Strecke. Da jedes Fahrzeug mit zwei bis drei Fahrern besetzt sei, plane man keine längeren Pausen, berichtet Avci. Schon am Samstag soll der Konvoi Istanbul erreichen.

Keine Grenzwartezeiten, keine Maut

Dank des Engagements des türkischen Konsulats fürchte man keine längeren Wartezeiten an der Grenze. Das Endziel will Avci vor Ort festlegen: „Wir wollen so weit ins Katastrophengebiet kommen wie möglich.“ Dorthin also, wo die Spenden aus Miesbach am dringendsten gebraucht werden. Wie Avci von seinen Kontakten vor Ort gehört hat, zeige sich die türkische Polizei sehr kooperativ und lasse Hilfstransporte ohne größere Kontrollen passieren. Auch Maut brauche man nicht bezahlen.

Und noch aus einem anderen Grund will Avci die wertvolle Ladung nicht zu früh aus den Händen beziehungsweise Augen lassen. „Es gibt leider auch Ganoven, die davon profitieren wollen“, sagt er. Genau das gelte es, zu verhindern. Und das sei letztlich auch der Grund, warum man die lange Fahrt auf sich nehme.

